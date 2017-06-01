※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ヨロン島の観光と物産フェア（イオンモール沖縄ライカム、～４日）
▼夏の北海道フェア（デパートリウボウ、～５日）
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～２０日）
■講演・研修
▼ハブ・ハブクラゲ等危険生物講習会（午後１時半、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼新城喜一絵画展「島のメルヘン」（料理と酒の店・毬、～３日）
▼よしもと美術館（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～４日）
▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語（護佐丸歴史資料図書館、～４日）
▼宜野湾、あんやたん（宜野湾市立博物館、～４日）
▼木村浩子・山城博明「抗う南風と琉球すみれ」（県立博物館・美術館、～４日）
▼山城知佳子写像展（午後２時、ＲＥＮＥＭＩＡ、～１１日）
▼やんばるの森の美写真展（県立博物館・美術館、～２５日）
▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／「ウミガメと少年」原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼日本復帰前後の沖縄（不屈館、～３０日）
▼戦世の暮らし・想い・動き（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼儀間比呂志追悼「ツルとタケシ」原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）
■タイムスのイベント
▼第１０２回沖縄写真連盟展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～４日まで）