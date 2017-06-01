※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄県立博物館・美術館で開催中「博物館７０年のあゆみ」
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沖縄県立博物館・美術館で開催中「博物館７０年のあゆみ」

■催し物

　▼ヨロン島の観光と物産フェア（イオンモール沖縄ライカム、～４日）

　▼夏の北海道フェア（デパートリウボウ、～５日）

　▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～２０日）

■講演・研修

　▼ハブ・ハブクラゲ等危険生物講習会（午後１時半、パレット市民劇場）

■アート・展覧会

　▼新城喜一絵画展「島のメルヘン」（料理と酒の店・毬、～３日）

　▼よしもと美術館（ＨＡＰＩＮＡＨＡ、～４日）

　▼護佐丸の血を受け継ぐ者～毛氏子孫の物語（護佐丸歴史資料図書館、～４日）

　▼宜野湾、あんやたん（宜野湾市立博物館、～４日）

　▼木村浩子・山城博明「抗う南風と琉球すみれ」（県立博物館・美術館、～４日）

　▼山城知佳子写像展（午後２時、ＲＥＮＥＭＩＡ、～１１日）

　▼やんばるの森の美写真展（県立博物館・美術館、～２５日）

　▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）

　▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝　沖縄戦の図」展／「ウミガメと少年」原画展（佐喜眞美術館、～２６日）

　▼日本復帰前後の沖縄（不屈館、～３０日）

　▼戦世の暮らし・想い・動き（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）

　▼儀間比呂志追悼「ツルとタケシ」原画展（沖縄愛楽園交流会館、～８月６日）

■タイムスのイベント

　▼第１０２回沖縄写真連盟展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～４日まで）