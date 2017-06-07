※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
▼桑原茂一「ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ」バックナンバーフェア（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～７月３日）
■音楽
▼戸川純（午後７時、桜坂劇場）
■講演・研修
▼野原朝昌講演「エコドライブ活動の取り組み」（午後３時、県庁講堂）
■アート・展覧会
▼山城知佳子写像展（ＲＥＮＥＭＩＡ、～１１日）
▼テイクＰの会・クラシックカメラの会合同写真展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼二科会 沖縄支部展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼橋本弘徳水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼県書道展（浦添市美術館、～１１日）
▼琉球・沖縄の音楽（国立劇場おきなわ、～２５日）
▼やんばるの森の美 写真展（県立博物館・美術館、～２５日）
▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）
▼今帰仁城盛衰記 知られざる金城安太郎の仕事（県立博物館・美術館、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／戦争童話集「ウミガメと少年」原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼絵画５人展（ペンドル会会員）油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）