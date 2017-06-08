※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～２０日）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
▼桑原茂一「ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ」バックナンバーフェア（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～７月３日）
■音楽
▼ロックの日・ＯＫＩＮＡＷＡＮ ＲＯＣＫ 原点回帰への旅立ち（午後６時半、ミュージックタウン音市場）
■アート・展覧会
▼山城知佳子写像展（午後２時、ＲＥＮＥＭＩＡ、～１１日）
▼やんばるの森の美写真展（県立博物館・美術館、～２５日）
▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／戦争童話集「ウミガメと少年」原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼戦地からの便り 伊藤半次の絵手紙と沖縄戦（那覇市歴史博物館、～２７日）
▼白地の紅型衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２７日）
▼日本復帰前後の沖縄（不屈館、～３０日）
▼戦世の暮らし・想い・動き（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線・優秀賞」（午前１０時～、タイムスホール）
▼泉泰光遺墨展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～１１日まで）