※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～２０日）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（午前１１時、沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
■アート・展覧会
▼高嶺剛監督作品 劇映画『変魚路』キャプチャー写真展（ＡＴＯＳ、～１８日）
▼沖縄広告賞展（県立博物館・美術館、～１８日）
▼「大皿 その力・技・美」展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１８日）
▼全九州高等学校総合文化祭沖縄大会／第２３回 九州高文連写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼企画展「琉球・沖縄の音楽」（国立劇場おきなわ資料展示室、～２５日）
▼戦地からの便り 伊藤半次の絵手紙と沖縄戦（那覇市歴史博物館、～２７日）
▼白地の紅型衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２７日）
▼慰霊の日関連企画展「戦世の暮らし・想い・動き」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼沖縄県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼空から見たＯＫＩＮＡＷＡ ドローン空撮グループ写真展（那覇空港国内線旅客ターミナルビル、～７月３１日）
▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）