※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼あじさいまつり（よへなあじさい園、～２０日）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（ＨＡＰｉＮＡＨＡ、～３０日）
■講演・研修
▼日本一の公民館から学ぶ～住民主体の地域づくり（午後６時半、那覇市若狭公民館）
■アート・展覧会
▼ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ オープニング写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～１８日）
▼高嶺剛監督作品 劇映画『変魚路』キャプチャー写真展（ＡＴＯＳ、～１８日）
▼ドキュメントぬじゅん写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１８日）
▼「大皿 その力・技・美」展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１８日）
▼フォトサークルてぃんが～ら 第１２回写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼今帰仁城盛衰記 知られざる金城安太郎の仕事（県立博物館・美術館、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／戦争童話集「ウミガメと少年」絵本原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼企画展「日本復帰前後の沖縄展」（不屈館、～３０日）
▼平和資料展「西原の復興＜ゼロ＞年～」（西原町町民交流センター、～３０日）
▼慰霊の日関連企画展「戦世の暮らし・想い・動き」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼沖縄県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼慰霊の日写真パネル展「沖縄戦の中の宜野湾」（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼子どもと戦争～巻き込まれた子どもたち～（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）
▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼第３回沖縄建築賞作品展示会（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、入場無料、～１８日）