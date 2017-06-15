※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
沖縄戦を語る朗読会＆平和を歌うコーラス（午後２時、沖縄平和祈念堂）
▼漢那邦洋アウトプットナイター 西武ＶＳロッテ前哨戦（午後８時、Ｏｕｔｐｕｔ）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
■音楽
音楽でたどる戦後のおきなわ展（午後１２時、おんがく村）
■講演・研修
中部徳洲会病院 無料公開健康講座・大腸がん（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）
▼外来種いつでもどこでも移動ミュージアム（午前９時、漫湖水鳥・湿地センター）
■アート・展覧会
高嶺剛監督作品「変魚路」写真展（ＡＴＯＳ、～１８日）
▼沖縄広告賞展（県立博物館・美術館、～１８日）
▼大皿 その力・技・美（壺屋焼物博物館、～１８日）
▼今帰仁城盛衰記 知られざる金城安太郎の仕事（県立博物館・美術館、～２５日）
▼日本復帰前後の沖縄（不屈館、～３０日）
▼戦世の暮らし・想い・動き（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼沖縄戦の中の宜野湾（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼子どもと戦争（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）