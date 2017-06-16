※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼レインボー交流会（午後１時、なは女性センター）
▼平和朗読会「命どぅ宝～戦争体験者の証言集より」（午後２時、那覇市首里公民館）
▼骨董市（午前１０時、ネーブルカデナ、～１８日）
▼父の日お魚フェア 本まぐろ祭り（泊いゆまち、～１８日）
▼デンタルフェア（午前９時４５分、沖縄市民会館、～１８日）
▼わくわくｚｏｏナイト（午後７時、沖縄こどもの国、～２４日）
■タイムスギャラリー
▼第３回沖縄建築賞作品展示会 午前１０時～午後６時 入場無料（あすまで）
■伝統芸能
▼山内盛彬・音楽の世界（午後２時、国立劇場おきなわ）
■演劇・舞台
▼イオンモール落語（英語落語＝正午、桂福團治＝午後２時、沖縄ライカム）
▼Ｄａｎｃｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌグランプリ大会（午後５時半、テンブスホール）
■講演・研修
▼土曜教養講座「タフな支援者になれますか？ 沖縄の子どもの貧困、私たちの課題」上間陽子（琉球大教授）湯浅誠（社会活動家／法政大教授）（午後２時、沖縄大アネックス共創館）
▼シンポ「博物館の過去・現在・未来 １９４６～２０１７」（午後２時、県立博物館・美術館講堂）
▼イルカ・マナティー・ウミガメ飼育員が語る裏話（午後２時、海洋博公園総合休憩所）
▼三上智恵×玉城愛トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼川原繁人講演会「音象徴からみる『音とことばのふしぎな世界』ポケモン、ウルトラマン、メイドさん分析から言語学教育へ」（午後４時、名桜大サクラウム）
▼「沖縄、時代を生きた学究」出版記念講演会（午後１時、沖縄国際大）
▼３年で花が咲くサガリバナの育て方講座（午後１時、那覇市緑化センター）
■アート・展覧会
▼高山宗久陶芸展（青砂工芸館、～１８日）
▼ドキュメントぬじゅん写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１８日）
▼大皿その力・技・美展（壺屋焼物博物館、～１８日）
▼ロゼの会油絵展（県立博物館・美術館、～１８日）
▼九州高文連写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼高江洲忠作陶展（リウボウ美術サロン、～１９日
▼沖縄戦写真パネル展～命の尊さを考える（豊見城市役所ロビー、～２６日）
▼西原の復興＜ゼロ＞年～西原の戦時記録をひもとく（西原町町民交流センター、～３０日）
▼写真で綴る終戦後の金武町の暮らし（金武町立図書館、～３０日）
▼埋文コレクション「磬子（けいす）」（県立埋蔵文化財センター、～３０日）
▼絵画５人展油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）
▼沖縄戦の中の宜野湾～巻き込まれた子ども達（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼子どもと戦争～巻き込まれた子どもたち（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）
▼名護・やんばるの戦争展～今と昔の写真を比べて（名護博物館ギャラリー、～７月９日）