※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄建築賞の全応募作品43作品が展示されている「沖縄建築賞作品展」。那覇市久茂地・タイムスギャラリーで6月18日（日）まで
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沖縄建築賞の全応募作品43作品が展示されている「沖縄建築賞作品展」。那覇市久茂地・タイムスギャラリーで6月18日（日）まで

■催し物

　▼レインボー交流会（午後１時、なは女性センター）

　▼平和朗読会「命どぅ宝～戦争体験者の証言集より」（午後２時、那覇市首里公民館）

　▼骨董市（午前１０時、ネーブルカデナ、～１８日）

　▼父の日お魚フェア　本まぐろ祭り（泊いゆまち、～１８日）

　▼デンタルフェア（午前９時４５分、沖縄市民会館、～１８日）

　▼わくわくｚｏｏナイト（午後７時、沖縄こどもの国、～２４日）

■タイムスギャラリー

　▼第３回沖縄建築賞作品展示会　午前１０時～午後６時　入場無料（あすまで）

■伝統芸能

　▼山内盛彬・音楽の世界（午後２時、国立劇場おきなわ）

■演劇・舞台

　▼イオンモール落語（英語落語＝正午、桂福團治＝午後２時、沖縄ライカム）

　▼Ｄａｎｃｅ　Ｆｅｓｔｉｖａｌグランプリ大会（午後５時半、テンブスホール）

■講演・研修

　▼土曜教養講座「タフな支援者になれますか？　沖縄の子どもの貧困、私たちの課題」上間陽子（琉球大教授）湯浅誠（社会活動家／法政大教授）（午後２時、沖縄大アネックス共創館）

　▼シンポ「博物館の過去・現在・未来　１９４６～２０１７」（午後２時、県立博物館・美術館講堂）

　▼イルカ・マナティー・ウミガメ飼育員が語る裏話（午後２時、海洋博公園総合休憩所）

　▼三上智恵×玉城愛トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

　▼川原繁人講演会「音象徴からみる『音とことばのふしぎな世界』ポケモン、ウルトラマン、メイドさん分析から言語学教育へ」（午後４時、名桜大サクラウム）

　▼「沖縄、時代を生きた学究」出版記念講演会（午後１時、沖縄国際大）

　▼３年で花が咲くサガリバナの育て方講座（午後１時、那覇市緑化センター）

■アート・展覧会

　▼高山宗久陶芸展（青砂工芸館、～１８日）

　▼ドキュメントぬじゅん写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１８日）

　▼大皿その力・技・美展（壺屋焼物博物館、～１８日）

　▼ロゼの会油絵展（県立博物館・美術館、～１８日）

　▼九州高文連写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）

　▼高江洲忠作陶展（リウボウ美術サロン、～１９日

　▼沖縄戦写真パネル展～命の尊さを考える（豊見城市役所ロビー、～２６日）

　▼西原の復興＜ゼロ＞年～西原の戦時記録をひもとく（西原町町民交流センター、～３０日）

　▼写真で綴る終戦後の金武町の暮らし（金武町立図書館、～３０日）

　▼埋文コレクション「磬子（けいす）」（県立埋蔵文化財センター、～３０日）

　▼絵画５人展油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）

　▼沖縄戦の中の宜野湾～巻き込まれた子ども達（宜野湾市立博物館、～７月２日）

　▼子どもと戦争～巻き込まれた子どもたち（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）

　▼名護・やんばるの戦争展～今と昔の写真を比べて（名護博物館ギャラリー、～７月９日）