※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼骨董市（午前１０時、ネーブルカデナ）
▼父の日お魚フェア 本まぐろ祭り（泊いゆまち）
▼デンタルフェア（午前９時４５分、沖縄市民会館）
▼茶道具・美術品掘出市（午前９時半、県青年会館）
▼万座ハーリーフェスティバル（午前９時半、ＡＮＡインターコンチネンタル万座ビーチリゾート）
▼蓮・睡蓮まつり（午前６時半、東南植物楽園、～７月３１日）
■伝統芸能
▼八重山古典民謡コンクール（石垣市民会館中ホール）
■講演・研修
▼慰霊の日特集 沖縄戦写真パネル展～命の尊さを考える～（豊見城市役所）
■アート・展覧会
▼高山宗久陶芸展（青砂工芸館）
▼劇映画『変魚路』キャプチャー写真展（ＡＴＯＳ）
▼ドキュメントぬじゅん写真展（ギャラリー・ラファイエット）
▼沖縄広告賞展（県立博物館・美術館）
▼「大皿 その力・技・美」展（那覇市立壺屋焼物博物館）
▼ロゼの会油絵展（県立博物館・美術館）
▼九州高文連写真展（那覇市民ギャラリー）
▼高江洲忠作陶展（リウボウ美術サロン、～１９日）
▼瀬底眞守写真展「みるく世がやゆら」（浦添市美術館、～２３日）
▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）
▼西原の復興＜ゼロ＞年～西原の戦時記録をひもとく～（西原町町民交流センター、～３０日）
▼写真で綴る終戦後の金武町の暮らし（金武町立図書館、～３０日）
▼埋文コレクション「磬子（けいす）」（沖縄県立埋蔵文化財センター、～３０日）
▼絵画５人展油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）
▼沖縄戦の中の宜野湾～巻き込まれた子ども達～（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼子どもと戦争～巻き込まれた子どもたち～（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）
▼名護・やんばるの戦争展（名護博物館ギャラリー、～７月９日）