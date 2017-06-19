※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

県立博物館・美術館
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県立博物館・美術館

■催し物

　▼東北物産展（デパートリウボウ、～２６日）

　▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）

　▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～７月３１日）

■講演・研修

　▼外来種いつでもどこでも移動ミュージアム（漫湖水鳥・湿地センター、～２５日）

■アート・展覧会

　▼特別企画展「つなげよう平和の心～今そして未来へ」（豊見城市立中央図書館、～２２日）

　▼音楽でたどる戦後のおきなわ展（おんがく村、～２５日）

　▼日本折紙協会琉球支部１０周年記念展示会（県立博物館・美術館、～２５日）

　▼喜納朝駿写真展（那覇市民ギャラリー、～２５日）

　▼那覇「原爆と戦争展」（てんぶす那覇ギャラリー、～２５日）

　▼白地の紅型衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２７日）

　▼平和資料展「西原の復興＜ゼロ＞年」（西原町町民交流センター、～３０日）

　▼写真で綴る終戦後の金武町の暮らし（金武町立図書館、～３０日）

　▼絵画５人展油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）

　▼沖縄県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）

　▼子どもと戦争～巻き込まれた子どもたち～（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）

　▼儀間比呂志・中山良彦　沖縄戦版画集『戦がやってきた』原画展（浦添市美術館、～７月２日）

　▼名護・やんばるの戦争展（名護博物館ギャラリー、～７月９日）