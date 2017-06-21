※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼瑞泉酒造１３０周年記念「ＬＥＧＡＲＥ ＧＩＡＲＤＩＮＯ～レガーレの庭～」（午後５時～８時、１階エントランス、～２３日）
■催し物
▼沖縄全戦没者追悼式 前夜祭（午後７時、平和祈念堂）
▼平和の光の柱（県平和祈念公園、～２３日）
▼東北物産展（デパートリウボウ、～２６日）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
■講演・研修
▼外来種いつでもどこでも移動ミュージアム（午前９時、漫湖水鳥・湿地センター）
■アート・展覧会
▼平和展－２０１７（久米島博物館）
▼沖縄戦写真パネル展～命の尊さを考える（豊見城市役所）
▼つなげよう平和の心～今そして未来へ（豊見城市立中央図書館）
▼伊佐英夫写真展（コザ信用金庫十字路支店、～２３日）
▼やんばるの森の美 写真展（県立博物館・美術館、～２５日）
▼慰霊の日「生命（いきる）」（沖縄こどもの国ワンダーミュージアム、～２５日）
▼原爆と戦争展（てんぶす那覇ギャラリー、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／戦争童話集「ウミガメと少年」原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼日本復帰前後の沖縄展（不屈館、～３０日）
▼絵画５人展（ペンドル会会員）油絵小品（料理と酒の店・毬、～７月１日）
▼戦世の暮らし・想い・動き（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼沖縄戦の中の宜野湾～巻き込まれた子ども達（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼子どもと戦争（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館、～７月２日）
▼儀間比呂志・中山良彦「戦がやってきた」原画展（浦添市美術館、～７月２日）
▼中城の沖縄戦（護佐丸歴史資料図書館、～７月３日）
▼戦後復興の記憶～民間人収容所と捕虜収容所からみた終戦直後の沖縄（うるま市立石川歴史民俗資料館、～８月３１日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）