※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼沖縄全戦没者追悼式（午前１１時５０分、県平和祈念公園）
▼平和の光の柱（県平和祈念公園）
▼東北物産展（デパートリウボウ、～２６日）
▼さよなら沖縄おもろおばけ屋敷！（沖縄おもろおばけ屋敷、～３０日）
▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～７月３１日）
■講演・研修
▼慰霊の日企画展（久米島博物館）
▼慰霊の日特集 沖縄戦写真パネル展（豊見城市役所）
■アート・展覧会
▼伊佐英夫写真展（午前９時、コザ信用金庫十字路支店）
▼博物館７０年のあゆみ（県立博物館・美術館、～２５日）
▼慰霊の日特別展示「生命（いきる）」（沖縄こどもの国ワンダーミュージアム、～２５日）
▼那覇「原爆と戦争展」（てんぶす那覇ギャラリー、～２５日）
▼丸木位里・丸木俊「命どぅ宝 沖縄戦の図」展／戦争童話集「ウミガメと少年」絵本原画展（佐喜眞美術館、～２６日）
▼日本復帰前後の沖縄展（不屈館、～３０日）
▼絵画５人展（料理と酒の店・毬、～７月１日）
▼普天間実佳個展～心象の箱庭～（午前１０時半、ｒａｔ ＆ ｓｈｅｅｐ、～７月１日）
▼慰霊の日企画展「戦世の暮らし・想い・動き」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～７月２日）
▼沖縄県の戦争遺跡（県立埋蔵文化財センター、～７月２日）
▼沖縄戦の中の宜野湾～巻き込まれた子ども達～（宜野湾市立博物館、～７月２日）
▼儀間比呂志・中山良彦 沖縄戦版画集『戦がやってきた』原画展（浦添市美術館、～７月２日）
▼戦後復興の記憶～民間人収容所と捕虜収容所からみた終戦直後の沖縄～（うるま市立石川歴史民俗資料館、～８月３１日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼瑞泉酒造１３０周年記念「ＬＥＧＡＲＥ ＧＩＡＲＤＩＮＯ～レガーレの庭～」（午後５時～８時、タイムスビル１階エントランス）