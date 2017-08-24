※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ひやみかちおばけ屋敷（午後１時、ひやみかちマチグヮー館、～２６日）
▼建材フェスタ（午前１０時、沖縄コンベンションセンター会議場、～２６日）
▼夏休みドキドキ冒険ナイト（午後５時、東南植物楽園、～２７日）
▼夏休み首里城まつり（首里城公園、～２７日）
▼わくわく夏休み冒険がっこう（午前９時、東南植物楽園、～３１日）
▼昆虫フェスティバル（午前９時、ネオパークオキナワ、～３１日）
■演劇・舞台
▼ＤＡＮＣＥ・ＣＡＭＰ・ｉｎ宮古島（午前９時、マティダ市民劇場）
■講演・研修
▼夏休み特別ラボ・クラゲのふしぎ（午前１１時、沖縄美ら海水族館）
▼チャレンジ！夏休み自由けんきゅう 沖縄戦について調べてみよう（午前９時、県平和祈念資料館）
■アート・展覧会
▼紙ってるね 沖縄の動物たち（宜野湾市立博物館）
▼水族館でも出会えない！ 海のビックリ生物展（県立博物館・美術館、～２７日）
▼国立科学博物館巡回ミュージアム（熱帯ドリームセンター、～２７日）
▼写真展・大浦湾の生きものたち（名護博物館ギャラリー、～２７日）
▼ヒロシマ原爆展（沖縄市役所、～２７日）
▼光のスピリチュアルアート綾小路有則展（那覇市民ギャラリー、～２７日）
▼まっくろ展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～２７日）
▼性の多様性を尊重する都市・なは宣言（那覇市歴史博物館、～２８日）
▼猫と少女展（Ｃｏｌｍｅｎａ、～２９日）
▼北上奈生子写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～３０日）
▼ブックフェア・民藝を知りたくて（ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ぼくとねこ展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）
▼島藍農園の手仕事展（桜坂劇場ふくら舎、～３１日）
▼幻の大陸に沈んだプロビデンス号（県立埋蔵文化財センター、～３１日）
▼バード加代子・亜熱帯の命の響き（那覇市立壺屋焼物博物館、～９月３日）
▼身近な川のさかなたち（恩納村博物館、～９月２４日）
▼國吉和夫＜私の＞人展（佐喜眞美術館、～９月２５日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
■タイムスのイベント
▼岩合光昭写真展「ねこ」（午前９時３０～午後７時、（最終入館は午後６時３０分まで）、浦添市美術館、～９月３日）入場料＝一般８００円、小中高生４００円、未就学児無料
▼神秘のアクアジュエリーアート展（午前１１時～午後８時（最終入館は午後７時３０分まで）、沖縄アウトレットモールあしびなー２階特設会場、～９月１０日）入場料＝大人７００円、中学生以下５００円、３歳以下無料