※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

■催し物

▼ＶＲお化け屋敷「呪刻列車」（午前１１時、サンエー那覇メインプレイス）

■アート・展覧会

▼王国の輝き（県立博物館・美術館）

▼発掘調査速報展（県立埋蔵文化財センター）

▼バード加代子・亜熱帯の命の響き（那覇市立壺屋焼物博物館）

▼パネル展「熊本地震 活断層に備えよう」（県立博物館・美術館）

▼那覇市医師会チャリティー写真展（那覇市民ギャラリー）

▼同窓展「同じ窓を見ていた」（てんぶす那覇ギャラリー）

▼登川誠仁展（おんがく村、～２０日）

▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）

▼恩納の川の生きもの（恩納村博物館、～２４日）

▼國吉和夫＜私の＞人（ひと）展（佐喜眞美術館、～２５日）

▼沖縄の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）

▼王家の宝刀（那覇市歴史博物館、～１０月４日）

■タイムスのイベント

▼岩合光昭写真展「ねこ」（午前９時３０分～午後５時（最終入館は午後４時３０分まで）、浦添市美術館、最終日）入場料＝一般８００円、小中高生４００円、未就学児無料

▼神秘のアクアジュエリーアート展（午前１１時～午後８時（最終入館は午後７時３０分まで）、沖縄アウトレットモールあしびなー２階特設会場、～１０日）入場料＝大人７００円、中学生以下５００円、３歳以下無料

▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー、～６日）入場無料