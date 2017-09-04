※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼旧盆エイサー奉納（午後９時、県平和祈念公園）
▼安次嶺青年エイサー祭り（安次嶺自治会館）
▼宮国の大綱引き（宮国公民館）
▼喜舎場の獅子舞（喜舎場公民館）
▼那覇市松島青年会エイサー（午後６時半、かねひで古島店）
▼平敷屋青年エイサーの夕べ（午後６時、平敷屋神屋、～６日）
▼エイサー道ジュネー・綱引き・盆踊りなど（八重瀬町内各所、～９日）
▼泡盛と伝統工芸フェア（那覇市伝統工芸館、～１０日）
■アート・展覧会
▼西口賢治遊書展（壺屋焼物博物館、～１０日）
▼石川真生写真展「大琉球写真絵巻」（那覇市民ギャラリー、～１０日）
▼岩合光昭ネコグッズ特集（デパートリウボウ、～１１日）
▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）
▼身近な川のさかなたち（恩納村博物館、～２４日）
▼山城知佳子「土の人」写像作品（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）
▼沖縄の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１０月１５日）
▼琉球・沖縄のイッピン～沖縄コレクター友の会展（那覇市歴史博物館、～１０月３０日）
▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）
■タイムスのイベント
▼神秘のアクアジュエリーアート展（午前１１時～午後８時（最終入館は午後７時３０分まで）、沖縄アウトレットモールあしびなー２階特設会場、～９月１０日）入場料＝大人７００円、中学生以下５００円、３歳以下無料
▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー、～６日）入場無料