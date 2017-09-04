【記者ルポ】｢本物？｣スマホで撮影の観光客、沖縄の｢日常｣に驚き 那覇で不発弾処理

旧盆入りの３日、米国製５インチ艦砲弾の不発弾処理作業が、沖縄県那覇市松山１丁目の工事現場であった。現場は那覇の都市部で飲食店や住宅、ホテルなどが密集…