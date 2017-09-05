※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

■催し物

▼平敷屋青年エイサーの夕べ（午後６時、浦ヶ浜公園）

▼高志保大通りエイサー天国（高志保大通り）

▼嘉手納町エイサーまつり（午後６時２０分、嘉手納町新町通り）

▼エイサー道ジュネー・綱引き・盆踊り（八重瀬町内各所、～９日）

▼古酒の日「泡盛と伝統工芸フェア」（午前９時、那覇市伝統工芸館、～１０日）

■アート・展覧会

▼消失 ｉｎ ｂｅｔｗｅｅｎ・工芸見聞録（県立芸大附属図書・芸術資料館）

▼西口賢治遊書展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１０日）

▼石川真生写真展「大琉球写真絵巻」（那覇市民ギャラリー、～１０日）

▼岩合光昭ネコグッズ特集（デパートリウボウ、～１１日）

▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）

▼身近な川のさかなたち（恩納村博物館、～２４日）

▼うらそえの昔の道具とくらし（浦添市歴史にふれる館、～２９日）

▼児童・生徒の平和メッセージ アーカイブ展（県平和祈念資料館、～２９日）

▼山城知佳子「土の人」写像作品（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）

▼沖縄の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）

▼王家の宝刀（那覇市歴史博物館、～１０月４日）

▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１０月１５日）

▼琉球・沖縄のイッピン～沖縄コレクター友の会展～（那覇市歴史博物館、～１０月３０日）

▼首里城の２５年～平成の復元～琉球王国をつなぐ（首里城公園、～１２月６日）

▼所蔵資料展・行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）

■タイムスのイベント

▼神秘のアクアジュエリーアート展（午前１１時～午後８時（最終入館は午後７時３０分まで）、沖縄アウトレットモールあしびなー２階特設会場、～１０日）入場料＝大人７００円、中学生以下５００円、３歳以下無料

▼「私の一点」写真展（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー、６日まで）入場無料

▼かがた屋酒店主催「地酒巡業・沖縄秋場所」（タイムスビル１階エントランス）第１部＝業務用商談会、午後１時～同２時半／第２部＝全国１１蔵元の日本酒とおつまみ販売、午後４時半～同７時半