※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼エイサー道ジュネー・綱引き・盆踊り等（八重瀬町内各所）
▼塩屋湾のウンガミ（海神祭）（午前１１時、塩屋湾）
▼古酒の日特別企画「泡盛と伝統工芸フェア」（午前９時、那覇市伝統工芸館、～１０日）
▼とまりんフェスタ（午前１０時、とまりん、～１０日）
▼うらそえ島桑フェア＆浦添物産展（サンエー経塚シティ、～１０日）
■演劇・舞台
▼ハワイアンフラショー（午後６時半、国立劇場おきなわ）
▼演芸集団ＦＥＣ 笑城～ワライグスク（午後７時、ＷａＲａＢａ！）
■講演・研修
▼平成の復元 首里城の２５年と中城御殿・円覚寺三門（午前１０時、県立博物館・美術館）
▼島尾敏雄生誕１００年シンポジウム（午後４時、とまりん）
■アート・展覧会
▼西口賢治遊書展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１０日）
▼石川真生写真展「大琉球写真絵巻」（那覇市民ギャラリー、～１０日）
▼岩合光昭ネコグッズ特集（デパートリウボウ、～１１日）
▼ヒロシマ原爆展（石垣市民会館、～１５日）
▼組踊の子どもたち（国立劇場おきなわ、～１７日）
▼登川誠仁展（おんがく村、～２０日）
▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）
▼恩納の川の生きもの（恩納村博物館、～２４日）
▼児童・生徒の平和メッセージアーカイブ展（県平和祈念資料館、～２９日）
▼山城知佳子「土の人」写像作品（午後１時、ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）
▼水色地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～１０月４日）
▼沖縄市の沖縄戦とコザ孤児院（沖縄市ヒストリート、～１０月８日）
▼向日葵～太陽の使者（ボクネン美術館、～１１月１２日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）
■タイムスのイベント
▼神秘のアクアジュエリーアート展（午前１１時～午後８時（最終入館は午後７時３０分まで）、沖縄アウトレットモールあしびなー２階特設会場、～１０日）入場料＝大人７００円、中学生以下５００円、３歳以下無料
▼第６０回全沖縄高校バスケットボール選手権大会（午前９時、南城市玉城総合体育館ほか）
▼ヘルスアクションフェスタ２０１７ｉｎタイムスビル（正午～午後６時、タイムスビル１階エントランス、～１０日）
【２階ギャラリー】熊谷 和・琉裁きもの専門学院「手ぬい文化を形に」（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～１０日）入場無料