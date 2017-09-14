※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼ソフトバンク「ｉＰｈｏｎｅ８」「ｉＰｈｏｎｅ８Ｐｌｕｓ」予約受付会（午後４時１分～午後７時、１階エントランス）
■催し物
▼大花卉園芸市（午前９時、那覇市緑化センター、～１８日）
▼県産本フェア（午前１０時、リウボウブックセンターリブロ、～２４日）
■伝統芸能
▼沖縄芝居鑑賞教室（午後２時、国立劇場おきなわ）
■演劇・舞台
▼沖縄よしもと若手ネタバトルライブ（午後７時、よしもと沖縄花月）
■講演・研修
▼ＯＩＳＴうちなーんちゅ科学者たちによるサイエンストーク（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼ヒロシマ原爆展（石垣市民会館）
▼南風原平和ガイドの会１０年の歩み展（南風原文化センター、～１７日）
▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）
▼うらそえの昔の道具とくらし（浦添市歴史にふれる館、～２９日）
▼児童・生徒の平和メッセージアーカイブ展（県平和祈念資料館、～２９日）
▼山城知佳子「土の人」写像作品（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）
▼沖縄の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）
▼平敷兼七と中川大祐「社交街」（平敷兼七ギャラリー、～１０月２日）
▼テオ・ヤンセン展～ストランドビーストと沖縄の風（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～１０月２日）
▼王家の宝刀（那覇市歴史博物館、～１０月４日）
▼ベトナム絵画展（県立博物館・美術館、～１０月１５日）
▼宜野湾探訪（宜野湾市立博物館、～１０月１５日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語―人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～１０月２２日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）