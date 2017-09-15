※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄県立博物館・美術館
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沖縄県立博物館・美術館

■音楽

　▼沖縄東中学校吹奏楽部定期演奏会（午後２時、沖縄市民会館大ホール）

　▼沖縄ヴェルディ合唱団マタイ受難曲を歌う（午後６時、パレット市民劇場）

■演劇・舞台

　▼比嘉周作の朗読（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

　▼名作＆新作オペラの競演（午後４時、南城市文化センターシュガーホール）

　▼太宰治「地図」　読み語りと三線演奏（午後６時、ダイワロイネットホテル沖縄県庁前）

■スポーツ

　▼ＦＣ琉球ｖｓ鹿児島ユナイテッドＦＣ（午後６時、県総合運動公園陸上競技場）

■講演・研修

　▼展示解説会（午前１０時、首里城公園南殿）

　▼押し花のしおり作り＆植物観察ツアー（午前１０時、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）

■アート・展覧会

　▼組踊の子どもたち（国立劇場おきなわ資料展示室、～１７日）

　▼女子美術大学×沖縄県立芸術大学交流展（キャンプタルガニー、～１７日）

　▼南風原平和ガイドの会１０年の歩み展（南風原文化センター、～１７日）

　▼添石幸安作品展（那覇市民ギャラリー、～１７日）

　▼井口工房のやちむん（Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＯＫＩＮＡＷＡ、～１８日）

　▼ＪＡＧＤＡ沖縄グラフィックデザイン展（県立博物館・美術館、～１８日）

　▼登川誠仁展（おんがく村、～２０日）

　▼新井直久写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ　Ｒｅａｇｏ、～２４日）

　▼藤本健　木のうつわ展（ＧＡＲＢ　ＤＯＭＩＮＧＯ、～２４日）

　▼大嶺實清展（ギャラリー・ラファイエット、～２４日）

　▼國吉和夫＜私の＞人展（佐喜眞美術館、～２５日）

　▼児童・生徒の平和メッセージアーカイブ展（県平和祈念資料館、～２９日）

　▼山城知佳子『土の人』写像作品（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）

　▼ＫＯ－ＨＥＹ！　ＡＲＩＫＡＷＡ　ＥＸＰＯ（ムーンテラス東崎、～１０月１日）

　▼めんそーれ、テオ・ヤンセン展（ＣＡＦＥ　ＵＮＩＺＯＮ、～１０月２日）

　▼水色地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館、～１０月４日）

　▼沖縄市の沖縄戦とコザ孤児院（沖縄市戦後文化資料展示室、～１０月８日）

　▼新たな宜野湾発見・秋の企画展（宜野湾市立博物館、～１０月１５日）

　▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語（浦添市美術館、～１０月２２日）