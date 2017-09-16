チビチリガマ損壊：「肝試し」と容疑少年ら 警察、政治的動機「全くない」

７２年前の沖縄戦で「集団自決（強制集団死）」が起き、８５人が犠牲になった読谷村波平のチビチリガマが荒らされ、本島中部に住む少年４人が器物損壊容疑で逮…