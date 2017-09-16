※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼おきバスフェスタ（午前１０時、沖縄バス本社）
▼沖縄全島エイサーまつり（午後３時、コザ運動公園）
▼オリオンビアフェスト（午後３時半、コザ運動公園サブグラウンド）
▼りんどう祭（午前９時半、昭和薬科大学附属中高）
▼うみんちゅワーフマーケット（午前１１時、うみんちゅワーフ）
▼青年芸能フェスタ（午後１時、南城市グスクロード公園）
▼介護リフォームフェア（午前１０時、メイクマン浦添本店）
▼福祉の職人まつり（午前１０時、豊見城市立中央公民館）
▼大花卉園芸市（午前９時、那覇市緑化センター、～１８日）
▼古代遺跡と失われた王国の秘宝（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）
■伝統芸能
劇団うない人情劇「親子鳥」（午後１時と５時、国立劇場おきなわ）
▼伝統組踊正風会創立３０周年記念式典及び記念公演（午後３時、うるま市民芸術劇場）
■スポーツ
沖縄クラス別けん玉大会（午前１０時半、浦添市民体育館）
■講演・研修
ＬＧＢＴと教育現場～自己肯定感と多様性の尊重の心を育む（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
女子美術大学×沖縄県立芸術大学交流展（キャンプタルガニー）
▼南風原平和ガイドの会１０年の歩み展（南風原文化センター）
▼二科会写真部沖縄支部展（那覇市民ギャラリー）
▼学芸員と展示を見よう（壺屋焼物博物館）
▼平良みどり陶展（リウボウ美術サロン、～１８日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった（大城書店読谷店、～２４日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語―人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～１０月２２日）
▼琉球・沖縄のイッピン～沖縄コレクター友の会展（那覇市歴史博物館、～１０月３０日）