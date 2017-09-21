※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■沖縄タイムスの催し物
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、入場料＝大人８００円、中学生未満４００円、３歳以下無料、～１１月１９日）
■タイムスビルの催し物
▼台湾フェア２０１７ｉｎ沖縄～まるごと台湾鉄道の旅・観光・物産・グルメ～（２階ギャラリー・１階エントランス、午前１１時～午後８時、～２３日）
■催し物
▼うるま市エイサーまつり前夜祭（午後６時４０分、うるま市役所）
▼南大東村豊年祭（大東神社村民の杜公園、～２３日）
▼県産本フェア（午前１０時、リウボウブックセンターリブロ、～２４日）
▼やいま石垣さんばしマーケット（午後３時、石垣港旧離島桟橋、～２４日）
▼ハンドメイドマーケット（午前１０時、サンエー経塚シティ、～２５日）
■伝統芸能
▼郷土芸能の夕べ（午後８時、石垣市民会館）
■演劇・舞台
▼演芸集団ＦＥＣ・裏お笑い劇場（午後８時、バンターハウス）
■アート・展覧会
▼山田實写真展（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～２４日）
▼恩納の川の生きもの（恩納村博物館、～２４日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった～なつかし写真展（大城書店読谷店、～２４日）
▼桑江良健絵画展（那覇市民ギャラリー、～２４日）
▼漫湖みんなで水族館（漫湖水鳥・湿地センター、～２４日）
▼爺々展（沖縄書道会館、～２４日）
▼いってんもの市（ゆいまーる沖縄本店、～２７日）
▼うらそえの昔の道具とくらし（浦添市歴史にふれる館、～２９日）
▼山城知佳子「土の人」写像作品（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３０日）
▼沖縄の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～１０月１日）
▼テオ・ヤンセン展～ストランドビーストと沖縄の風（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～１０月２日）
▼王家の宝刀（那覇市歴史博物館、～１０月４日）
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１０月１５日）
▼宜野湾探訪（宜野湾市立博物館、～１０月１５日）
▼人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～１０月２２日）
▼動物たちのいる暮らし展（ｃｏｌｏｒ ｏｆ．．．、～１０月３１日）
▼子ども展・沖縄の米軍基地－歴史と現在（県平和祈念資料館、～１１月２３日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）