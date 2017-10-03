※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
糸満大綱引（午後５時、糸満ロータリー）
▼血管年齢測定会（午前１０時、りゅうせきぴたっと保健センターマックスバリュ一日橋店内、～１５日）
■演劇・舞台
郷土劇場「ＯＨ！笑いけんさんぴん」（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）
■講演・研修
司法書士法律相談会（午前１０時、県司法書士会館、八重瀬町中央公民館、南風原町立中央公民館、西原町中央公民館）
▼人権困りごと相談所（午前１０時、沖縄市役所）
■アート・展覧会
王家の宝刀（那覇市歴史博物館）
▼水色地の紅型衣裳（那覇市歴史博物館）
▼沖縄戦とコザ孤児院（沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリートＩＩ、～８日）
▼比嘉豊光＆長崎健一・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（宮古島市西原地区公民館、～８日）
▼大倫書道展（県立博物館・美術館、～８日）
▼フォートサークル金城展（那覇市民ギャラリー、～８日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった（Ｂｏｏｋｉｓｈ、～８日）
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１５日）▼やちむん家三代展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１５日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語―人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～２２日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼沖縄の米軍基地－歴史と現在（県平和祈念資料館、～１１月２３日）
▼神猫図（午前１０時、那覇市歴史博物館、～１１月２９日）