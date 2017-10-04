※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼日産新型リーフ車両展示（午前１０時～午後６時、１階エントランス、～１１日）
■催し物
▼那覇地区老人クラブ意見発表 紅白歌合戦（午後１時、パレット市民劇場）
▼血管年齢測定会（午前１０時、りゅうせきぴたっと保険センターマックスバリュ一日橋店内、～１５日）
■音楽
▼宮沢和史のゆんたく歌会～唄方と中秋の夕べ（午後７時、てんぶす那覇）
▼幣隆太朗コントラバスコンサート（午後７時、沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ）
▼学内演奏会オペラアンサンブル（午後７時、県立芸術大学）
■講演・研修
▼学芸員による展示解説会（午後２時、県立博物館・美術館）
▼シンポジウム「エンターテイメントコンテンツを軸とした多角的なビジネス展開」（午後２時半、八汐荘）
▼人権困りごと相談所（午前１０時、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター）
■アート・展覧会
▼沖縄戦とコザ孤児院（沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリートＩＩ、～８日）
▼北中城村文化協会陶芸部作陶展（あやかりの杜、～８日）
▼比嘉豊光＆長崎健一・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（宮古島市西原地区公民館、～８日）
▼絵画三人展 ぺんとはうすＯＢ（那覇市民ギャラリー、～８日）
▼竹久夢二作品展・大正浪漫・叙情の天才画家（ギャラリー・プルミエ、～９日）
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１５日）
▼宜野湾探訪 新たな宜野湾発見（宜野湾市立博物館、～１５日）
▼やちむん家 親・子・孫三代展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１５日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語―人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～２２日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼沖縄の米軍基地－歴史と現在（県平和祈念資料館、～１１月２３日）