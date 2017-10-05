※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビル
【１階エントランス】日産新型リーフ車両展示 午前９時～午後６時、１１日まで（８日は休み）入場無料
■催し物
血管年齢測定会（午前１０時、りゅうせきぴたっと保険センターマックスバリュ一日橋店内、～１５日）
■アート・展覧会
北中城村文化協会陶芸部作陶展（あやかりの杜、～８日）
▼比嘉豊光＆長崎健一・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（宮古島市西原地区公民館、～８日）
▼大倫書道展（県立博物館・美術館、～８日）
▼絵画三人展 ぺんとはうすＯＢ（那覇市民ギャラリー、～８日）
▼「アメリカの夜 Ａ ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＡＭＥＲＩＣＡ」岡本尚文写真展（ジュンク堂書店那覇店、～９日）
▼竹久夢二作品展（ギャラリー・プルミエ、～９日）
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館、～１５日）
▼宜野湾探訪 新たな宜野湾発見（宜野湾市立博物館、～１５日）
▼やちむん家 親・子・孫三代展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１５日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語ー人と漆の１２０００年史（浦添市美術館、～２２日）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）講演会「テオ、ビーストを語る。」（午後６時半、県立博物館・美術館）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼沖縄の米軍基地－歴史と現在－（県平和祈念資料館、～１１月２３日）