※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼県高等学校定時制通信制生活体験発表大会（午後１時、かでな文化センター）
▼恩納村から愛を叫ぼう（午後４時半、なかゆくい市場おんなの駅）
▼島いろマルシェ（午前１０時、海洋博公園、～８日）
▼やんばるの産業まつり（午前１０時、２１世紀の森体育館、～８日）
▼やえせを楽しまナイト！（午後６時、南の駅やえせ、～８日）
▼カギマナフラｉｎ宮古島（宮古島、～９日）
▼那覇大綱挽まつり・ＲＢＣ市民フェスティバル＆オリオンビアパラダイス（午前１１時、奥武山総合運動公園、～９日）
▼血管年齢測定会（午前１０時、りゅうせきぴたっと保険センターマックスバリュ一日橋店内、～１５日）
▼福州園ライトアップ夜間特別開園（午後６時、福州園、～１２月３１日）
■スポーツ
▼県身体障害者スポーツ大会（沖縄県総合運動公園）
■講演・研修
▼映画「地球交響曲第４番」上映と高良倉吉×名嘉睦稔クロストーク（午後１時、海洋博公園海洋文化館）
▼荒川雅志「ウェルネスツーリズム～サードプレイスの旅～」発売記念トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
■アート・展覧会
▼沖縄市の沖縄戦とコザ孤児院（午前１１時、沖縄市戦後文化資料展示室、～８日）
▼やんばる、西表島の多様な生物写真展（道の駅ゆいゆい国頭、～８日）
▼比嘉豊光＆長崎健一・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（午前９時、宮古島市西原地区公民館、～８日）
▼フォートサークル金城展（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～８日）
▼ブルース・オズボーン親子の写真展（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～８日）
▼竹久夢二作品展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～９日）
▼まぼろし県産絵本「王さまのねこ」リトグラフ展（午前１０時、ホッコリエ、～１４日）
▼やちむん家 親・子・孫三代展（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館、～１５日）
▼石川真生写真展「港町エレジー」（午後１時、ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～１５日）
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語（午前９時半、浦添市美術館、～２２日）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（午前９時半、沖縄市立図書館、～２５日）
▼琉球・沖縄のイッピン（午前１０時、那覇市歴史博物館、～３０日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（午前９時、県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（午前９時、ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
▼戦世と沖縄芝居（午前９時、県平和祈念資料館、～１２月１０日）
■タイムスのイベント
▼２０１７度沖縄タイムス「選抜芸能祭」新人賞～最高賞部門（午後５時開演、タイムスホール）入場料１５００円（全席自由）
▼日産新型リーフ車両展示（～１１日（８日は休み）午前９時～午後６時、タイムスビル１階エントランス）入場無料