※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼沖縄市秋の大植木市（午前９時、農民研修センター）
▼金武町まつり（町陸上競技場）
▼さいおん古本まつり（午前１０時、さいおんスクエア）
▼トロパ２０１７（午後１２時、トロピカルビーチ）
▼北中城しおさいまつり（午後２時、しおさい公苑）
▼ワールドビアフェスト（午後２時、北谷町フィッシャリーナ）
▼Ｃｏｍｉｃ Ｃｏｎ Ｏｋｉｎａｗａ（午前１０時、キャンプ・フォスター）
▼長寿祝い闘牛大会（午後１時、本部町多目的広場）
■スポーツ
▼琉球ゴールデンキングスｖｓ滋賀レイクスターズ（午後２時０５分、沖縄市体育館）
■講演・研修
▼秋のガーデニングセミナー・秋のベジタブルガーデン（メイクマン浦添本店）
■アート・展覧会
▼安次富長昭 光・風・土への憧景（県立博物館・美術館）
▼宜野湾探訪 新たな宜野湾発見（宜野湾市立博物館）
▼やちむん家 親・子・孫三代展（那覇市立壺屋焼物博物館）
▼おきなわいちばの写真展（おきなわダイアログ）
▼石川真生写真展「港町エレジー」（Ｒｅａｇｏ）
▼沖美連展（県立博物館・美術館）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）
▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）
▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）
▼沖縄コレクター友の会展（那覇市歴史博物館、～３０日）
▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
■タイムスのイベント
▼漆実験工房「東道盆展示会」（午前１０時～午後５時、タイムスビル１階エントランス、最終日）入場無料
▼２０１７度沖縄タイムス選抜芸能祭 新人賞～最高賞部門（午後５時、タイムスホール）入場料１５００円、全席自由