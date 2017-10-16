※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■講演・研修
▼沖縄働き方改革サミット（午前１０時半・午後２時、浦添市てだこホール）
▼南西諸島におけるスロー地震現象（午後１時半、県立図書館）
▼沖縄の人のための相続・家族信託セミナー（午後２時、コンベンションセンター）
■アート・展覧会
▼ガリシア～サンティアゴ巡礼の道（県立博物館・美術館、～２２日）
▼全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２２日）
▼スペイン人気作家三人展（リウボウ美術サロン、～２３日）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）
▼マーベル展（リウボウ６階、～２９日）
▼琉球・沖縄のイッピン（午前１０時、那覇市歴史博物館、～３０日）
▼金城龍太郎展「沖縄ブルー」（月と海のギャラリー、～３１日）
▼金城盛弘紅型古帛紗展（料理と酒の店・毬、～１１月４日）
▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼首里城の２５年～平成の復元（首里城公園、～１２月６日）
▼戦世と沖縄芝居（県平和祈念資料館、～１２月１０日）