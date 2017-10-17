※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■アート・展覧会
▼ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語（浦添市美術館、～２２日）
▼キリム展・遊牧民の歴史を感じる手仕事（Ｌａｍｐ、～２２日）
▼全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２２日）
▼琉球びんがた一染会２２周年記念展（てんぶす那覇ギャラリー、～２２日）
▼岡本尚文写真展（ジュンク堂書店那覇店、～２５日）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）
▼まぼろし県産本「王さまのねこ」展覧会（言事堂、～２８日）
▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）
▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）
▼写真展「Ａ ｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ＲＹＵＫＹＵ 或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～３１日）
▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）
▼金城龍太郎展「沖縄ブルー」（月と海のギャラリー、～３１日）
▼金城盛弘紅型古帛紗展（料理と酒の店・毬、～１１月４日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼子ども・プロセス企画展「沖縄の米軍基地－歴史と現在－」（県平和祈念資料館、～１１月２３日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～１１月２９日）
▼特別展「ひめゆり学徒隊の引率教師たち」（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）
▼戦世と沖縄芝居 ～夢に見る沖縄 元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）
■タイムスのイベント
▼イオン琉球 ビジネススーツ特別販売会（午前１０時～午後７時、タイムスビル１階エントランス、１９日まで）