※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■講演・研修
▼国際結婚と離婚、ハーグ条約とＤＶ（午後１時半、県男女共同参画センターてぃるる）
■アート・展覧会
▼キリム展・遊牧民の歴史を感じる手仕事（Ｌａｍｐ、～２２日）
▼全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２２日）
▼琉球びんがた一染会２２周年記念展（てんぶす那覇ギャラリー、～２２日）
▼「アメリカの夜 Ａ ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＡＭＥＲＩＣＡ」岡本尚文写真展（ジュンク堂書店那覇店、～２５日）
▼写真展「１９３５沖縄 ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）
▼まぼろし県産本「王さまのねこ」展覧会（言事堂、～２８日）
▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）
▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）
▼写真展「Ａ ｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ＲＹＵＫＹＵ 或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～３１日）
▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）
▼金城龍太郎展「沖縄ブルー」第２章（月と海のギャラリー、～３１日）
▼金城盛弘 紅型古帛紗展（料理と酒の店・毬、～１１月４日）
▼Ａ ｂｏｏｋ ｉｎ ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ＲＹＵＫＹＵ 私のおきなわの本（ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ、～１１月６日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）
▼戦世と沖縄芝居 ～夢に見る沖縄 元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）
■タイムスのイベント
▼イオン琉球 ビジネススーツ特別販売会（午前１０時～午後７時、タイムスビル１階エントランス、最終日）