　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

沖縄県立博物館・美術館で開催中「テオ・ヤンセン展覧会」
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沖縄県立博物館・美術館で開催中「テオ・ヤンセン展覧会」

■講演・研修

　▼国際結婚と離婚、ハーグ条約とＤＶ（午後１時半、県男女共同参画センターてぃるる）

■アート・展覧会

　▼キリム展・遊牧民の歴史を感じる手仕事（Ｌａｍｐ、～２２日）

　▼全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２２日）

　▼琉球びんがた一染会２２周年記念展（てんぶす那覇ギャラリー、～２２日）

　▼「アメリカの夜　Ａ　ＮＩＧＨＴ　ＩＮ　ＡＭＥＲＩＣＡ」岡本尚文写真展（ジュンク堂書店那覇店、～２５日）

　▼写真展「１９３５沖縄　ふるさとの風景」（沖縄市立図書館、～２５日）

　▼まぼろし県産本「王さまのねこ」展覧会（言事堂、～２８日）

　▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）

　▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）

　▼写真展「Ａ　ｄａｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　ＲＹＵＫＹＵ　或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ　ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～３１日）

　▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）

　▼金城龍太郎展「沖縄ブルー」第２章（月と海のギャラリー、～３１日）

　▼金城盛弘　紅型古帛紗展（料理と酒の店・毬、～１１月４日）

　▼Ａ　ｂｏｏｋ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　ＲＹＵＫＹＵ　私のおきなわの本（ＣＡＦＥ　ＵＮＩＺＯＮ、～１１月６日）

　▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）

　▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）

　▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）

　▼戦世と沖縄芝居　～夢に見る沖縄　元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）

■タイムスのイベント

　▼イオン琉球　ビジネススーツ特別販売会（午前１０時～午後７時、タイムスビル１階エントランス、最終日）