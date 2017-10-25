※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼本をおくる～ｂｏｏｋ ｍｏｒｅ ｌｏｖｅ～（午後１２時、Ｂｏｏｋｉｓｈ、～２９日）
■講演・研修
▼沖縄の移住定住を考える 地域円卓会議ｉｎやんばる（午後６時半、国頭村民ふれあいセンター）
▼カラーリーフガーデンフェア（午前８時半、熱帯ドリームセンター）
▼ＴＢＳテレビ「クレイジージャーニー」ブックフェア（ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼新城愛写真展「Ｓｍｏｌｄｅｒｉｎｇ Ｌｉｇｈｔ」（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～２７日）
▼神原幼稚園作品展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）
▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）
▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）
▼リアルバードカービングの世界（漫湖水鳥・湿地センター、～２９日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった ～なつかし写真展～（金武町立図書館、～２９日）
▼ハワイ沖縄捕虜と沖縄県系移民（県立図書館、～３０日）
▼写真展「Ａ ｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ＲＹＵＫＹＵ 或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～３１日）
▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼恩納村の文化財（恩納村博物館、～１１月１２日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼おきなわ むかしむかし（県立埋蔵文化財センター、～１１月２６日）
▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）
▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）
▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄 元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）