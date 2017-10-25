　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

（資料写真）首里城
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（資料写真）首里城

■催し物

　▼本をおくる～ｂｏｏｋ　ｍｏｒｅ　ｌｏｖｅ～（午後１２時、Ｂｏｏｋｉｓｈ、～２９日）

■講演・研修

　▼沖縄の移住定住を考える　地域円卓会議ｉｎやんばる（午後６時半、国頭村民ふれあいセンター）

　▼カラーリーフガーデンフェア（午前８時半、熱帯ドリームセンター）

　▼ＴＢＳテレビ「クレイジージャーニー」ブックフェア（ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

　▼新城愛写真展「Ｓｍｏｌｄｅｒｉｎｇ　Ｌｉｇｈｔ」（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ　Ｒｅａｇｏ、～２７日）

　▼神原幼稚園作品展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２７日）

　▼マーベル展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～２９日）

　▼１２人の作家が作る暮らしの道具展（ｍａｎｏ、～２９日）

　▼リアルバードカービングの世界（漫湖水鳥・湿地センター、～２９日）

　▼かつてここには町の本屋さんがあった　～なつかし写真展～（金武町立図書館、～２９日）

　▼ハワイ沖縄捕虜と沖縄県系移民（県立図書館、～３０日）

　▼写真展「Ａ　ｄａｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　ＲＹＵＫＹＵ　或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ　ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～３１日）

　▼りんけんが撮った写真展（おんがく村、～３１日）

　▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１月１１日）

　▼恩納村の文化財（恩納村博物館、～１１月１２日）

　▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）

　▼おきなわ　むかしむかし（県立埋蔵文化財センター、～１１月２６日）

　▼ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月３０日）

　▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）

　▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄　元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）