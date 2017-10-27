神里（糸満高出）横浜から2位指名　プロ野球ドラフト　沖縄県勢は育成含む7人

プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が２６日、東京都内のホテルで開かれ、県関係では社会人野球の古豪・日本生命で走攻守に活躍する神里和毅外野手（２３）＝糸満高－中央大出＝が横浜ＤｅＮＡから２位指名された。また今夏、侍ジャパンにも選ばれたＮＴＴ西日本の大城卓三捕手（２４）＝首里中－東海大相模高－東海大出＝が巨人で３位となるなど計４人が指名を受けた。
日本生命の十河章浩監督（左）から祝福を受ける神里和毅＝２６日午後７時すぎ、大阪府貝塚市の同社野球部寮（我喜屋あかね撮影）
大城卓三（巨人３位）
平良海馬（西武４位）
與座海人（西武５位）
比屋根彰人（オリックス育成３位）
砂川リチャード（ソフトバンク育成３位）
比嘉賢伸（巨人育成１位）
西武の４位に、八重山商工高の最速１５２キロの本格右腕・平良海馬投手（１７）が、また５位に下手投げが持ち味の岐阜経済大・與座海人投手（２２）＝沖尚高出＝が指名を受けた。
育成枠では３球団から３人が指名された。飛龍高（静岡）の比屋根彰人投手（１８）＝潮平中出＝がオリックスの３位、沖縄尚学高の砂川リチャード内野手（１８）がソフトバンクの３位に指名された。祖父が沖縄出身の盛岡大付属高の比嘉賢伸内野手（１７）は巨人の１位指名だった。