2017年(平成29年) 10月27日

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神里（糸満高出）横浜から2位指名　プロ野球ドラフト　沖縄県勢は育成含む7人

2017年10月27日 08:15
プロ野球 プロ野球ドラフト 横浜DeNAベイスターズ 読売ジャイアンツ 西武ライオンズ

　プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が２６日、東京都内のホテルで開かれ、県関係では社会人野球の古豪・日本生命で走攻守に活躍する神里和毅外野手（２３）＝糸満高－中央大出＝が横浜ＤｅＮＡから２位指名された。また今夏、侍ジャパンにも選ばれたＮＴＴ西日本の大城卓三捕手（２４）＝首里中－東海大相模高－東海大出＝が巨人で３位となるなど計４人が指名を受けた。

日本生命の十河章浩監督（左）から祝福を受ける神里和毅＝２６日午後７時すぎ、大阪府貝塚市の同社野球部寮（我喜屋あかね撮影）
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日本生命の十河章浩監督（左）から祝福を受ける神里和毅＝２６日午後７時すぎ、大阪府貝塚市の同社野球部寮（我喜屋あかね撮影）

大城卓三（巨人３位）
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大城卓三（巨人３位）

平良海馬（西武４位）
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平良海馬（西武４位）

與座海人（西武５位）
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與座海人（西武５位）

比屋根彰人（オリックス育成３位）
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比屋根彰人（オリックス育成３位）

砂川リチャード（ソフトバンク育成３位）
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砂川リチャード（ソフトバンク育成３位）

比嘉賢伸（巨人育成１位）
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比嘉賢伸（巨人育成１位）

日本生命の十河章浩監督（左）から祝福を受ける神里和毅＝２６日午後７時すぎ、大阪府貝塚市の同社野球部寮（我喜屋あかね撮影） 大城卓三（巨人３位） 平良海馬（西武４位） 與座海人（西武５位） 比屋根彰人（オリックス育成３位） 砂川リチャード（ソフトバンク育成３位） 比嘉賢伸（巨人育成１位）

　西武の４位に、八重山商工高の最速１５２キロの本格右腕・平良海馬投手（１７）が、また５位に下手投げが持ち味の岐阜経済大・與座海人投手（２２）＝沖尚高出＝が指名を受けた。

　育成枠では３球団から３人が指名された。飛龍高（静岡）の比屋根彰人投手（１８）＝潮平中出＝がオリックスの３位、沖縄尚学高の砂川リチャード内野手（１８）がソフトバンクの３位に指名された。祖父が沖縄出身の盛岡大付属高の比嘉賢伸内野手（１７）は巨人の１位指名だった。

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