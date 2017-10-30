　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

県立博物館美術館で開催中の「テオ・ヤンセン展」
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県立博物館美術館で開催中の「テオ・ヤンセン展」

■タイムスビルの催し

　▼水シンポジウム２０１７ｉｎおきなわ（午前９時半～午後５時１０分、タイムスホール）　

　▼水シンポジウム・パネル展示（午前９時～午後５時１０分、１階エントランス）

■催し物

　▼ハロウィンフェスタ（美浜アメリカンビレッジ）

■講演・研修

　▼水シンポジウム（午前９時半、タイムスホール）

■アート・展覧会

　▼写真展　或る日の私のおきなわ（ＲＹＣＯＭ　ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ）

　▼りんけんが撮った写真展（おんがく村）

　▼沖縄・台湾芸術大学交流展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１１月５日）

　▼粕谷修朗うつわ展（ＧＡＲＢ　ＤＯＭＩＮＧＯ、～１１月５日）

　▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～１１月５日）

　▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１１月１１日）

　▼恩納村の文化財（同村博物館、～１１月１２日）

　▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）

　▼琉球の植物展（名護博物館ギャラリー、～１１月１９日）

　▼おきなわ　むかしむかし（県立埋蔵文化財センター、～１１月２６日）

　▼神猫図（那覇市歴史博物館、～１１月２９日）

　▼戦世と沖縄芝居（県平和祈念資料館、～１２月１０日）