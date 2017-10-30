※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し
▼水シンポジウム２０１７ｉｎおきなわ（午前９時半～午後５時１０分、タイムスホール）
▼水シンポジウム・パネル展示（午前９時～午後５時１０分、１階エントランス）
■催し物
▼ハロウィンフェスタ（美浜アメリカンビレッジ）
■講演・研修
▼水シンポジウム（午前９時半、タイムスホール）
■アート・展覧会
▼写真展 或る日の私のおきなわ（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ）
▼りんけんが撮った写真展（おんがく村）
▼沖縄・台湾芸術大学交流展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１１月５日）
▼粕谷修朗うつわ展（ＧＡＲＢ ＤＯＭＩＮＧＯ、～１１月５日）
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～１１月５日）
▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼恩納村の文化財（同村博物館、～１１月１２日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１１月１９日）
▼琉球の植物展（名護博物館ギャラリー、～１１月１９日）
▼おきなわ むかしむかし（県立埋蔵文化財センター、～１１月２６日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～１１月２９日）
▼戦世と沖縄芝居（県平和祈念資料館、～１２月１０日）