※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼秋の夕暮れＢＯＯＫピクニック（午後４時、なごアグリパーク）
▼琉球王朝祭り首里（午後０時５０分、龍潭通り）
▼秋のアート＆ミュージックフェスティバル（午前１１時、県立博物館・美術館）
▼まなびフェスタ浦添（午前９時、浦添市てだこホール）
▼宜野湾市民福祉まつり（午前１０時、いこいの市民パーク）
▼例大祭（午後１時、普天満宮）
▼やんばる展（午前１０時、名護市民会館、～５日）
▼ミャークヅツ（池間島離島振興総合センター、西原のミャークヅツ、伊良部佐良浜）
▼首里城祭・伝統芸能の宴（午前１０時、首里城公園、～５日）
▼座間味島ファン感謝月間（座間味島、～３０日）
▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■伝統芸能
▼おきなわ芸能フェスティバル（午後０時、沖縄こどもの国）
▼久米島町文化祭（午後６時、具志川農村環境改善センター）
■演劇・舞台
▼現代版組踊かっちんカナー（午後０時半と午後３時半、うるま市きむたかホール）
■スポーツ
▼健康ウォーキング大会（午前１０時、那覇市新都心公園）
■講演・研修
▼海を越えて広がる世界と琉球（午前１０時、県立博物館・美術館講堂）
▼おきなわ世界塾・おもちゃと遊びの市民性創生活動（午後１時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
▼スミセイウエルネスセミナー（午後１時半、タイムスホール）
■アート・展覧会
▼金城盛弘紅型古帛紗展（料理と酒の店・毬、～４日）
▼おおぎみ展（旧大宜味小学校、～４日）
▼沖縄・台湾芸術大学交流展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～５日）
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～５日）
▼沖縄ウッディフェア（沖縄空手会館、～５日）
▼岡田宗徳ワイルドライフアート展（オキナワビアンコ、～５日）
▼リチャード・スペア来日展（デパートリウボウ、～６日）
▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１１日）
▼アール・ブリュット美術展（県立博物館・美術館、～１２日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼琉球の古陶～その美と流れ（壺屋焼物博物館、～１９日）
▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼ウィルソンが見た沖縄～琉球の植物研究史１００年とともに（熱帯ドリームセンター、～１月７日）
▼深海展（沖縄美ら海水族館、～１月８日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）
■タイムスのイベント
▼那覇商工会議所創立９０周年記念・カフェ＆スイーツフェア（午前１０時～午後８時、タイムスビル１階エントランス、４日まで）
▼第６５回全琉小中高校図画・作文・書道コンクール最優秀作品展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～５日）入場無料