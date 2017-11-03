※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼としょかんまつり（県立図書館）
▼フリーマーケット＆わんにゃん譲渡会（午前９時、宜野湾市海浜公園中央広場）
▼いいな運天港いちゃり場まつり（午前１１時、同港緑地公園）
▼首里城祭（同公園）
▼満月まつり（午後５時半、瀬嵩の浜）
▼読谷やちむんと工芸市（午前１０時、Ｇａｌａ青い海、～５日）
▼やんばる展（名護市民会館、～５日）
▼高専祭（午前９時半、沖縄工業高等専門学校、～５日）
▼沖縄市東部まつり（県総合運動公園、～５日）
▼壺屋やちむん通り祭り（午前１０時、同通り、～５日）
▼沖大祭（午前１１時、沖縄大学、～５日）
▼コザモータースポーツフェスティバル（正午、沖縄市コザ運動公園、～５日）
■スポーツ
▼ストリートワークアウト日本大会ｉｎ沖縄・マッスルピクニック（午前１０時、東南植物楽園）
▼琉球ゴールデンキングスｖｓレバンガ北海道（午後６時０５分、宜野湾市立体育館）
■講演・研修
▼永拓実「沖縄を愛し続けた、祖父・永六輔を語る」（午後４時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～５日）
▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１２日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼人工知能美学芸術展（ＯＩＳＴ、～１月８日）