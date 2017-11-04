※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼読谷やちむんと工芸市（Ｇａｌａ青い海）
▼ＹＡＥＳＥ結フェスタ（東風平運動公園）
▼高専祭（沖縄工業高等専門学校）
▼沖縄市東部まつり（県総合運動公園）
▼壺屋やちむん通り祭り（同通り）
▼沖大祭（沖縄大学）
▼石垣島まつり（石垣市新栄公園）
▼コザモータースポーツフェスティバル（沖縄市コザ運動公園）
▼首里城祭・琉球王朝絵巻行列（午後０時半、国際通り）
▼読谷まつり闘牛大会（午後１時、むら咲むら闘牛場）
■伝統芸能
▼全島獅子舞フェスティバル（午後６時、安慶名闘牛場）
■スポーツ
▼尚巴志ハーフマラソン（午前９時、南城市文化センターシュガーホール）
▼琉球ゴールデンキングスｖｓレバンガ北海道（午後１時５分、宜野湾市立体育館）
■講演・研修
▼「魂の編集長」水谷謹人（午後２時、てんぶす那覇）
▼人工知能音楽の先駆 コンロン・ナンカロウのロール紙ピアノコンサート（午後２時半、ＯＩＳＴ）
■アート・展覧会
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー）
▼ウッディフェア（沖縄空手会館）
▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１１日）
▼アキノ隊員＆照屋要写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１２日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼琉球の古陶～その美と流れ（那覇市立壺屋焼物博物館、～１９日）