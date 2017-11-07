　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

マジムン展を開催している桜坂劇場
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マジムン展を開催している桜坂劇場

■タイムスビルの催し

　▼第３３回やちむん会展（午前１０時～午後７時、２階ギャラリー、～１２日）

■催し物

　▼節祭（西表島祖納・干立、～１０日）

　▼京都展～京都老舗のつどい（デパートリウボウ６階催事場、～１３日）

■伝統芸能

　▼記録映像で観る日韓の宮中音楽（午後２時、国立劇場おきなわ）

■講演・研修

　▼原広司「公共性の構想」（午後６時、テンブスホール）

　▼杉山春講演会「ＳＯＳが出せる社会へ（午後６時半、名護市民会館）

■アート・展覧会

　▼テオ・ヤンセン展（県立博物館・美術館、～１２日）

　▼向日葵～太陽の使者（ボクネン美術館、～１２日）

　▼ぎのわんの文化財図画作品展（宜野湾市立博物館、～１２日）

　▼アール・ブリュット美術展（県立博物館・美術館、～１２日）

　▼アキノ隊員＆照屋要写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１２日）

　▼大東文化大学ＯＢ会書作展（浦添市美術館、～１２日）

　▼なつかし写真展（県立図書館、～１３日）▼東恩納美架の器展（リウボウ美術サロン、～１３日）

　▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）

　▼マジムン展（桜坂劇場ふくら舎、～２１日）

　▼紋織の衣裳／王国の漆工芸技術（那覇市歴史博物館、～２９日）

　▼ＵＮＩＺＯＮ的台湾博覧會（午前１１時半、カフェユニゾン、～１２月４日）

　▼具志弘樹作品展（料理と酒の店・毬、～１２月９日）

　▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄（県平和祈念資料館、～１２月１０日）

　▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）

　▼ＧＯＤＡＣ深海展（沖縄美ら海水族館、～１月８日）

　▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）

　▼田井基文写真展「ＫＩＤＺＯＯ３」（沖縄こどもの国、～２月２８日）