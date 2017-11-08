※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼小浜島結願祭（小浜島）
▼西表島祖納・干立節祭（午前９時、西表島祖納、～１０日）
▼京都展（午前１０時、デパートリウボウ６Ｆ催事場、～１３日）
■伝統芸能
▼全国重要無形文化財保持団体協議会宮古島大会（宮古島市立中央公民館）
▼組踊『大城崩』（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）
■講演・研修
▼学芸員による展示解説会（午後２時、県立博物館・美術館）
▼大城勝史「認知症の私は記憶より記録」介護の日講演会（午後２時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１２日）
▼南風原花織の魅力展（南風原文化センター、～１１日）
▼ぎのわんの文化財図画作品展（宜野湾市立博物館、～１２日）
▼恩納村の文化財（恩納村博物館、～１２日）
▼アキノ隊員＆照屋要・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１２日）
▼あけもどろ総合文化祭書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１２日）
▼大東文化大学ＯＢ会書作展（浦添市美術館、～１２日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった ～なつかし写真展～（県立図書館、～１３日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼琉球の植物展（名護博物館ギャラリー、～１９日）
▼琉球の古陶～その美と流れ～（那覇市立壺屋焼物博物館、～１９日）
▼おきなわ むかしむかし・縄文時代のくらし（県立埋蔵文化財センター、～２６日）
▼企画展切る（沖縄市立郷土博物館、～１２月２４日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ、～１月８日）
▼企画展うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）