※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼西表島祖納・干立節祭（午前９時、西表島祖納）
▼かでな社交業泡盛まつり（午後５時半、嘉手納ロータリー広場）
▼夜のピクニック（午後６時半、新都心水の道公園）
▼岩手県葛巻町×北中城村合同物産展（イオンモール沖縄ライカム、～１２日）
▼京都展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～１３日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
▼福州園ライトアップ夜間特別開園（午後６時、福州園、～３月３１日）
■伝統芸能
▼芸能から受け継ぐ「誇らしゃ しまくとぅば」（午後７時、県立芸術大学奏楽堂）
■アート・展覧会
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１１日）
▼アール・ブリュット美術展（県立博物館・美術館、～１２日）
▼ボクネン展・向日葵～太陽の使者～（ボクネン美術館、～１２日）
▼毛遊びコンサート写真展（おんがく村、～１２日）
▼あけもどろ総合文化祭書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１２日）
▼南城市総合文化展（南城市玉城総合体育館、～１２日）
▼かつてここには町の本屋さんがあった～なつかし写真展～（県立図書館、～１３日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼特別展ひめゆり学徒隊の引率教師たち（ひめゆり平和祈念資料館、～１１月下旬）
▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄 元姿やしが～（県平和祈念資料館、～１２月１０日）
▼所蔵資料展・行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ、～１月８日）
▼動物写真家田井基文「ＫＩＤＺＯＯ３」（沖縄こどもの国、～２月２８日）
■タイムスのイベント
▼やちむん会展（午前１０時～午後７時、タイムスギャラリー、～１２日）入場無料