※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

▼若狭地域文化祭（午前１１時、若狭海浜公園）

▼南大東村産業まつり（午前１０時、南大東島ふれあい広場）

▼リレー・フォー・ライフ・ジャパン（午後１２時、てだこ広場）

▼伊江島の村踊り（午後２時、伊江村農村環境改善センター）

▼バルウォーク那覇（午後３時、那覇市内各所）

▼おきなわ技能フェスティバル（午前１０時半、波の上うみそら公園、～１２日）

▼沖縄旅フェスタ（沖縄コンベンションセンター展示場、～１２日）

▼宜野湾市文化祭（午前１０時、宜野湾市民会館、～１２日）

▼中城村文化まつり（午後１時半、吉の浦会館、～１２日）

▼大城スージグヮー週末美術館（午前１０時、北中城村大城公民館、～１２日）

▼那覇市障がい者福祉センターまつり（午前１０時、那覇市障がい者福祉センター、～１２日）

▼那覇カレーグランプリ（午前１１時、とまり緑地公園、～１２日）

▼京都展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～１３日）

■演劇・舞台

▼子ども劇団ＮＩＲＡＩ定期公演（午後２時・６時、ちゃたんニライセンター、～１２日）

■スポーツ

▼ツール・ド・おきなわ（沖縄本島、～１２日）

▼ＦＣ琉球ｖｓ栃木ＳＣ（午後６時、県総合運動公園陸上競技場）

▼琉球コラソンｖｓトヨタ車体（午後６時、浦添市民体育館）

■講演・研修

▼講演会「今、学びたい、子どもの育ち」（午後１２時半、うるま市きむたかホール）

▼人工知能との協働「足立智美のＡＩ触発芸術（午後２時、沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ）

▼「沖縄からの提言 戦争とこころ」出版記念講演会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館、～１２日）

▼南風原花織の魅力展（南風原文化センター）

▼アキノ隊員＆照屋要・復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（ギャラリー・ラファイエット、～１２日）

▼大東文化大学ＯＢ会書作展（浦添市美術館、～１２日）

▼広山流いけばな展（てんぶす那覇ギャラリー、～１２日）

▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）

▼ＧＯＤＡＣ深海展（沖縄美ら海水族館、～１月８日）

▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）