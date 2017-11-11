※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼おきなわ技能フェスティバル（午前１０時半、波の上うみそら公園）
▼岩手県葛巻町×北中城村合同物産展（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）
▼沖縄旅フェスタ（午前１１時、沖縄コンベンションセンター展示場）
▼大城スージグヮー週末美術館（北中城村大城公民館）
▼那覇市障がい者福祉センターまつり（午前１０時、那覇市障がい者福祉センター）
▼那覇カレーグランプリ（午前１１時、とまり緑地公園）
▼鳩間島結願祭（鳩間島野外ステージ）
▼糸満市長杯サーフィンコンテスト（午前１０時、スーサイド（米須海岸地区））
▼秋の全島闘牛大会（午後１２時、石川多目的ドーム）
▼なは青年祭（午後２時、沖縄セルラースタジアム那覇前広場）
▼キリ学祭（午後１２時、沖縄キリスト教学院大学）
▼京都展（午前１０時、デパートリウボウ６Ｆ催事場、～１３日）
▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■伝統芸能
▼中城村文化まつり・舞台部門（午後１時、吉の浦会館）
■演劇・舞台
▼北谷町子ども劇団－ＮＩＲＡＩ－「トンネルを抜けると２０１７」（ちゃたんニライセンター）
■スポーツ
▼ツール・ド・おきなわ２０１７
■アート・展覧会
▼ボクネン展「向日葵～太陽の使者～」（ボクネン美術館）
▼アール・ブリュット美術展（県立博物館・美術館）
▼テオ・ヤンセン展覧会（県立博物館・美術館）
▼大東文化大学ＯＢ会書作展（浦添市美術館）
▼菊田一朗 山原屏風展（中村家住宅）
▼広山流いけばな展（てんぶす那覇ギャラリー）
▼宜野湾市文化祭（宜野湾市民会館）
▼かつてここには町の本屋さんがあった なつかし写真展（県立図書館、～１３日）
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼動物写真家 田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）
■タイムスのイベント
▼第４３期タイムス女性倶楽部第２回講演会【講師＝奈良ゆみさん（ソプラノ歌手）】（午後２時、かりゆしアーバンリゾート・ナハ）
▼第３３回やちむん会展（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー、最終日）入場無料