※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■沖縄タイムスの催し
▼２０１７年度伝統芸能選考会贈呈式・祝賀会（午後３時、パシフィックホテル沖縄）
▼第１２回文字・活字文化大賞県青少年意見文・小論文コンクール表彰式（午後２時、沖縄印刷団地協同組合ホール）
■タイムスビルの催し
▼第７２回九州消化器内視鏡技師研究会（午前９時～午後４時３５分、タイムスホー）
■催し物
▼国際協力・交流フェスティバル（午前９時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
▼八重山地区中学校総合文化祭（午前９時半、石垣市民会館）
▼国場川水あしび（午前９時半、漫湖水鳥・湿地センター）
▼せせらぎ公園灯篭まつり（午後３時、豊見城総合公園）
▼明治大学全国校友大会（午後２時、沖縄コンベンションセンター）
▼離島フェア（午前１０時、沖縄セルラーパーク那覇、～１９日）
▼くぅーすの杜忠孝蔵秋祭り（午前１０時、同蔵、～１９日）
▼やんばるグルメコンクール（午前１０時、海洋博公園、～１９日）
▼世界遺産プロジェクションマッピング（午後３時、中城城跡、～１９日）
▼越来城下町まつり（午後４時、越来城水辺公園、～１９日）
▼屋部川七色にじまつり（午後５時、屋部親水公園、～１９日）
▼憩いのオープンガーデン秋（午前１０時、南城市内各所、～２６日）
▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■伝統芸能
▼組踊鑑賞教室「二童敵討」（午後２時、国立劇場おきなわ）
▼ボラ連チャリティ芸能祭（午後６時、浦添市てだこホール）
▼全国重要無形文化財保持団体協議会（午前９時、宮古島市立中央公民館）
■演劇・舞台
▼知念なるみフラメンコスタジオ発表会（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼影絵の夜（午後５時、大里城跡公園）
▼立川こしら＆むぎ（猫）落語と音楽の二人会（午後２時、真教寺）
▼文豪怪談・弐「夢十夜」（午後３時半・６時、ｆｍ那覇美栄橋スタジオ）
▼ＦＥＣお笑い劇場（午後７時、てんぶす那覇）
▼野外劇団楽市楽座「小さなオバケたちの森」（午後７時、名護市営市場）
■スポーツ
▼少林寺琉県空手道選手権大会（午後１時、沖縄空手会館）
■講演・研修
▼中城城跡歴史散策会（午前９時半、中城城跡）
▼みらいファンド沖縄助成財団シンポ（午後１時、沖縄大学アネックス共創館）
▼「母なる川 石狩川と歩む石狩市」（午後２時、恩納村文化情報センター）
■アート・展覧会
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム、～１９日）
▼重要無形文化財保持団体秀作展（宮古島市総合博物館、～１９日）
▼山下一三「へばりつく九谷の面々」展（たそかれ珈琲、～１９日）
▼キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー、～１９日）
▼首里織展（てんぶす那覇ギャラリー、～１９日）
▼西原町合同展示会（さわふじ未来ホール、～１９日）
▼カザリスクール・オブ・ジュエリー作品展（リウボウ美術サロン、～２０日）
▼県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２６日）
▼岡田宗徳ＷｉｌｄｌｉｆｅＡｒｔ展（やんばる野生生物保護センター、～３０日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島など、～１２月３日）