※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼離島フェア（午前１０時、沖縄セルラーパーク那覇）
▼くぅーすの杜忠孝蔵秋祭り（午前１０時、くぅーすの杜忠孝蔵）
▼やんばるグルメコンクール（午前１０時、海洋博公園）
▼世界遺産プロジェクションマッピング（午後３時、中城城跡）
▼越来城下町まつり（午後４時、越来城水辺公園）
▼屋部川七色にじまつり（午前１１時、屋部親水公園）
▼憩いのオープンガーデン秋（午前１０時、南城市内各所、～２６日）
▼ミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■伝統芸能
全国重要無形文化財保持団体協議会宮古島大会（午前９時、宮古島市立中央公民館）
■演劇・舞台
▼野外劇団楽市楽座「小さなオバケたちの森」（午後７時、名護市営市場）
■スポーツ
▼琉球ゴールデンキングスｖｓ名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（午後６時０５分、沖縄市体育館）
■講演・研修
▼がんで後悔しないための「ヘルスリテラシーってなんだ？」（午前１１時半、県立博物館・美術館講座室）
■アート・展覧会
▼クレヨンしんちゃん展（イオンモール沖縄ライカム）
▼琉球の植物展（名護博物館ギャラリー）
▼琉球の古陶～その美と流れ～（那覇市立壺屋焼物博物館）
▼キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー）
▼首里織展（てんぶす那覇ギャラリー）
▼西原町合同展示会（さわふじ未来ホール）
▼カザリスクール・オブ・ジュエリー作品展（リウボウ美術サロン、～２０日）
▼縄文時代のくらし（県立埋蔵文化財センター、～２６日）
▼県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２６日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼岡田宗徳Ｗｉｌｄｌｉｆｅ Ａｒｔ展（やんばる野生生物保護センター、～３０日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島など、～１２月３日）
▼首里城の２５年～平成の復元～（首里城公園、～１２月６日）
■タイムスのイベント
▼第７回県新聞スクラップコンテスト作品展（午後２時～６時、タイムスビル１階エントランス、～２７日）
▼第７回県新聞スクラップコンテスト表彰式（午後２～３時、タイムスギャラリー）