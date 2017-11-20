※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時～午後７時 ２階ギャラリー、～２６日）
▼第７回沖縄県新聞スクラップコンテスト作品展（午前１０時～６時、１階エントランス、～２７日）
■催し物
▼ｍａｍｍｙ’ｓマーケット（午前１１時、ネーブルカデナ）
▼憩いのオープンガーデン秋（午前１０時、南城市内各所、～２６日）
▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）
■講演・研修
▼沖縄の人のための相続・家族信託セミナー（午後２時、コンベンションセンター会議場）
■アート・展覧会
▼デザイン専攻２年生写真展（県立芸術大学）
▼神々の古層（比嘉康雄アトリエ、～２２日）
▼冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２６日）
▼伝統工藝と工藝作家（壺屋焼物博物館、～２６日）
▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼モニック・ファイヤール展（リウボウ美術サロン、～２７日）
▼神猫図（那覇市歴史博物館、～２９日）
▼岡田宗徳ＷｉｌｄｌｉｆｅＡｒｔ展（やんばる野生生物保護センター、～３０日）
▼埋文コレクション「カムィヤキ」（県立埋蔵文化財センター、～３０日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島など、～１２月３日）
▼屋良朝靖個展「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２階、～１２月８日）
▼企画展「切る」（沖縄市立郷土博物館、～１２月２４日）
▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）
▼うるまの手仕事（石川歴史民俗資料館、～１月３１日）
▼南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）