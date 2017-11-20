　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄市立郷土博物館で開催中の企画展「切る！」
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沖縄市立郷土博物館で開催中の企画展「切る！」

■タイムスビルの催し物　

　▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時～午後７時　２階ギャラリー、～２６日）

　▼第７回沖縄県新聞スクラップコンテスト作品展（午前１０時～６時、１階エントランス、～２７日）

■催し物

　▼ｍａｍｍｙ’ｓマーケット（午前１１時、ネーブルカデナ）

　▼憩いのオープンガーデン秋（午前１０時、南城市内各所、～２６日）

　▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）

　▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）

■講演・研修

　▼沖縄の人のための相続・家族信託セミナー（午後２時、コンベンションセンター会議場）

■アート・展覧会

　▼デザイン専攻２年生写真展（県立芸術大学）

　▼神々の古層（比嘉康雄アトリエ、～２２日）

　▼冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２６日）

　▼伝統工藝と工藝作家（壺屋焼物博物館、～２６日）

　▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～２６日）

　▼モニック・ファイヤール展（リウボウ美術サロン、～２７日）

　▼神猫図（那覇市歴史博物館、～２９日）

　▼岡田宗徳ＷｉｌｄｌｉｆｅＡｒｔ展（やんばる野生生物保護センター、～３０日）

　▼埋文コレクション「カムィヤキ」（県立埋蔵文化財センター、～３０日）

　▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島など、～１２月３日）

　▼屋良朝靖個展「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２階、～１２月８日）

　▼企画展「切る」（沖縄市立郷土博物館、～１２月２４日）

　▼行政主席の時代（県公文書館、～１２月２８日）

　▼うるまの手仕事（石川歴史民俗資料館、～１月３１日）

　▼南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）