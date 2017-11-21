※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼人形劇団ひとみ座「大江戸人形劇 弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」（午後７時、３階タイムスホール、一般２千円、子ども１２００円 全席自由）
▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時、２階ギャラリー、～日）
▼第７回沖縄県新聞スクラップコンテスト作品展（午前１０時、１階エントランス、～２４日）
■催し物
▼沖縄市中学校英語ストーリーコンテスト（午後１時半、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼三線鑑定会（午後３時、県立博物館・美術館）
▼浮島書店ｉｎコザ（午前１１時、ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～２６日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■音楽
▼いい夫婦の日ライブ（午後６時半、国頭村民ふれあいセンター）
▼学内演奏会声楽コース３年次・声楽専修（午後７時、県立芸術大学奏楽堂）
■講演・研修
▼沖縄の土木技術を世界に発信する会シンポジウム（午後１時、てんぶす那覇テンブスホール）
▼高良倉吉文化講演会「琉球史から見た豊見城」（午後７時、豊見城市立中央公民館）
■アート・展覧会
▼子ども・プロセス企画展「沖縄の米軍基地－歴史と現在－」（県平和祈念資料館、～２３日）
▼安次嶺周ＣＯＴＥＮ（プラザハウスギャラリー＆スペース、～２３日）
▼ナオキ屋展～メトロヨミタン美術館（ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ、～２４日）
▼おきなわ むかしむかし・縄文時代のくらし（県立埋蔵文化財センター、～２６日）
▼くんや工房 冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２６日）
▼県芸術文化祭公募展（県立博物館・美術館、～２６日）
▼伝統工藝と工藝作家（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼たで考房・水彩画展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼西石垣友里子・木皿展（ＲＥＮＥＭＩＡ、～２６日）
▼動物画家・岡田宗徳Ｗｉｌｄｌｉｆｅ Ａｒｔ展（やんばる野生生物保護センター、～３０日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島、～１２月３日）
▼新垣一也写真展「すがたえ」（言事堂、～１２月３日）
▼織物作家・屋良朝靖「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２Ｆ、～１２月８日）
▼企画展「切る」（沖縄市立郷土博物館、～１２月２４日）
▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）