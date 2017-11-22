※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ホスピスバザー（午前９時、アドベンチストメディカルセンター）
▼ＧＯＤＡＣ施設一般公開（午前１０時、国際海洋環境情報センター）
▼ＮＩＣＴ施設一般公開（午前１０時、沖縄電磁波技術センター）
▼久辺テクノフェスタ（午前１０時、名護市マルチメディア館）
▼アイランドピクニック（午前１１時、にぎわい広場）
▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～２６日）
▼浮島書店ｉｎコザ（午前１１時、ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～２６日）
▼学生対抗まぐろレシピ選手権（午前１０時、泊いゆまち、～２６日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■音楽
▼世界のウチナーンチュと音楽（午前１０時半、あやかりの杜）
▼北谷ウインドオーケストラ秋の演奏会（午後２時、かでな文化センター）
■スポーツ
▼世界遺産で太極拳（午後２時、中城城跡）
▼琉球ドラゴンチャンプルー社会福祉チャリティー（午後３時、ミュージックタウン音市場）
■講演・研修
総合研究センター活動報告会（午後１時半、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼子ども・プロセス企画展「沖縄の米軍基地－歴史と現在－」（県平和祈念資料館）
▼安次嶺周個展（プラザハウスギャラリー＆スペース）
▼ナオキ屋展（ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ、～２４日）
▼県芸術文化祭公募展（県立博物館・美術館、～２６日）
▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼琉球びんがた組合展（てんぶす那覇ギャラリー、～２６日）
▼ポストカードアート展（花ギャラリーＴＯＭＯＥ、～２６日）
▼モニック・ファイヤール展（リウボウ美術サロン、～２７日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島、～１２月３日）
▼人工知能美学芸術展（ＯＩＳＴ、～１月８日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）