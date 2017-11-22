※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

▼ホスピスバザー（午前９時、アドベンチストメディカルセンター）

▼ＧＯＤＡＣ施設一般公開（午前１０時、国際海洋環境情報センター）

▼ＮＩＣＴ施設一般公開（午前１０時、沖縄電磁波技術センター）

▼久辺テクノフェスタ（午前１０時、名護市マルチメディア館）

▼アイランドピクニック（午前１１時、にぎわい広場）

▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～２６日）

▼浮島書店ｉｎコザ（午前１１時、ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～２６日）

▼学生対抗まぐろレシピ選手権（午前１０時、泊いゆまち、～２６日）

▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）

▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）

■音楽

▼世界のウチナーンチュと音楽（午前１０時半、あやかりの杜）

▼北谷ウインドオーケストラ秋の演奏会（午後２時、かでな文化センター）

■スポーツ

▼世界遺産で太極拳（午後２時、中城城跡）

▼琉球ドラゴンチャンプルー社会福祉チャリティー（午後３時、ミュージックタウン音市場）

■講演・研修

　総合研究センター活動報告会（午後１時半、県立博物館・美術館）

■アート・展覧会

▼子ども・プロセス企画展「沖縄の米軍基地－歴史と現在－」（県平和祈念資料館）

▼安次嶺周個展（プラザハウスギャラリー＆スペース）

▼ナオキ屋展（ＯＫＩＮＡＷＡ　Ｄｉａｌｏｇ、～２４日）

▼県芸術文化祭公募展（県立博物館・美術館、～２６日）

▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～２６日）

▼琉球びんがた組合展（てんぶす那覇ギャラリー、～２６日）

▼ポストカードアート展（花ギャラリーＴＯＭＯＥ、～２６日）

▼モニック・ファイヤール展（リウボウ美術サロン、～２７日）

▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島、～１２月３日）

▼人工知能美学芸術展（ＯＩＳＴ、～１月８日）

▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）