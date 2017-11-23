※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～２６日）
▼浮島書店ｉｎコザ（午前１１時、ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～２６日）
▼学生対抗まぐろレシピ選手権（午前１０時、泊いゆまち、～２６日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
▼ウインターエレガンス（午後５時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）
▼ミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
■演劇・舞台
▼大江戸人形喜劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」（午後７時、名護市民会館大ホール）
■アート・展覧会
▼ナオキ屋展～メトロヨミタン美術館～（ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ）
▼県芸術文化祭公募展（県立博物館・美術館、～２６日）
▼伝統工藝と工藝作家（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼琉球びんがた組合展（てんぶす那覇ギャラリー、～２６日）
▼ポストカードアート展（午後１２時、花ギャラリーＴＯＭＯＥ、～２６日）
▼モニック・ファイヤール展（リウボウ美術サロン、～２７日）
▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島、～１２月３日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ、～１月８日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）
■タイムスのイベント
▼第５０回全沖縄菊花展（午前９時３０分～午後７時、メイクマン浦添本店、２６日まで）入場無料
▼第７回沖縄県新聞スクラップコンテスト作品展（午前１０時～午後６時、タイムスビル１階エントランス）
▼伊賀 小島憲二陶展（午前１０時～午後７時、タイムスギャラリー、～２６日）入場無料