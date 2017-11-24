※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼地活協福祉まつり（午前１０時、てんぶす那覇ポケットパーク）
▼保育士と子ども結フェスタ（午前１１時、イオンモール沖縄ライカム）
▼おきなわゆめみらいフェスタ（午後１時、サンエー那覇メインプレイス）
▼南城市憩いのオープンガーデン（午前１０時、同市内各所、～２６日）
▼壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校、～２６日）
▼宜野湾市産業まつり（午前１０時、宜野湾市海浜公園、～２６日）
▼宮古の産業まつり（午前１０時、ＪＴＡドーム宮古島、～２６日）
▼沖女祭（午前１０時、沖縄女子短期大学、～２６日）
▼沖国大祭（午前１１時、同大学、～２６日）
▼沖縄国際カーニバル（午後１時、コザゲート通り、～２６日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
■音楽
▼うるま市ジュニアオーケストラ（午後１時半、イオンモール沖縄ライカム）
▼シニアコーラスきらり（午後２時、南城市文化センターシュガーホール）
■演劇・舞台
▼稲川淳二の怪談ナイト（午後６時、ナムラホール）
▼オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、テンブスホール）
■スポーツ
▼全早慶野球戦 沖縄大会（午後４時、沖縄市野球場）
▼空手１ シリーズＡ沖縄大会（県立武道館）
■講演・研修
▼意味／無意味と言語（午後２時、ＯＩＳＴ）
▼嘉手川学～２人のエッセイストが見たあのころの真和志（午後４時、那覇市歴史博物館）
▼介護のある暮らしと働き方（午後２時、県男女共同参画センターてぃるる）
■アート・展覧会
▼全沖縄菊花展（メイクマン浦添本店）
▼県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２６日）
▼たで考房水彩画展（那覇市民ギャラリー、～２６日）
▼沖縄市文化祭（同市体育館、～２６日）
▼クリスチャン・ラッセン展（イオンモール沖縄ライカム、～１２月４日）
▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）