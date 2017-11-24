※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

▼地活協福祉まつり（午前１０時、てんぶす那覇ポケットパーク）

▼保育士と子ども結フェスタ（午前１１時、イオンモール沖縄ライカム）

▼おきなわゆめみらいフェスタ（午後１時、サンエー那覇メインプレイス）

▼南城市憩いのオープンガーデン（午前１０時、同市内各所、～２６日）

▼壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校、～２６日）

▼宜野湾市産業まつり（午前１０時、宜野湾市海浜公園、～２６日）

▼宮古の産業まつり（午前１０時、ＪＴＡドーム宮古島、～２６日）

▼沖女祭（午前１０時、沖縄女子短期大学、～２６日）

▼沖国大祭（午前１１時、同大学、～２６日）

▼沖縄国際カーニバル（午後１時、コザゲート通り、～２６日）

▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）

■音楽

▼うるま市ジュニアオーケストラ（午後１時半、イオンモール沖縄ライカム）

▼シニアコーラスきらり（午後２時、南城市文化センターシュガーホール）

■演劇・舞台

▼稲川淳二の怪談ナイト（午後６時、ナムラホール）

▼オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、テンブスホール）

■スポーツ

▼全早慶野球戦 沖縄大会（午後４時、沖縄市野球場）

▼空手１ シリーズＡ沖縄大会（県立武道館）

■講演・研修

▼意味／無意味と言語（午後２時、ＯＩＳＴ）

▼嘉手川学～２人のエッセイストが見たあのころの真和志（午後４時、那覇市歴史博物館）

▼介護のある暮らしと働き方（午後２時、県男女共同参画センターてぃるる）

■アート・展覧会

▼全沖縄菊花展（メイクマン浦添本店）

▼県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２６日）

▼たで考房水彩画展（那覇市民ギャラリー、～２６日）

▼沖縄市文化祭（同市体育館、～２６日）

▼クリスチャン・ラッセン展（イオンモール沖縄ライカム、～１２月４日）

▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）

▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）