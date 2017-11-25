※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■沖縄タイムスの催し物
▼第５０回全沖縄菊花展（午前９時３０分～午後５時、メイクマン浦添本店、入場無料）
■タイムスビルの催し物
▼国際人権法学会 第２９回研究大会（午前９時～午後４時、３階ホール、資料代５００円）
▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時～午後５時半、２階ギャラリー、入場無料）
■催し物
▼浮島書店ｉｎコザ（午前１１時、ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ）
▼壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校）
▼うるま市物産展（午前１０時、海の駅あやはし館）
▼島いろマルシェ（午前１０時、海洋博公園総合休憩所美ら海プラザ）
▼沖女祭（午前９時、沖縄女子短期大学）
▼沖国大祭（午前１１時、沖縄国際大学）
▼沖縄国際カーニバル（午後１時、コザゲート通り）
▼７３０バスで行くなんじょう音楽ゆらり旅（南城市文化センターシュガーホール）
▼メルカリフリマ（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）
▼那覇紙ヒコーキ大会（午前１０時、那覇市新都心公園）
▼ストランドビーストビーチ走行（午前１０時、西原きらきらビーチ）
▼アジア麺ロード（午前１１時、にぎわい広場）
▼ゆいレールまつり（午後１２時、沖縄都市モノレール本社）
■音楽
▼ミュージアムコンサート「蒼海の響き」（午後２時、県立博物館・美術館）
▼崔善愛・斉藤ともこピアノと朗読で綴るショパンの手紙（午後２時、沖縄キリスト教学院仲里朝章記念チャペル）
■演劇・舞台
▼人形劇団ひとみ座 大江戸人形喜劇（午後１時、うるま市民芸術劇場燈ホール）
▼いらみなぜんこ童謡の世界（午後２時、沖縄市民会館大ホール）▼菊地志乃さん絵本読みきかせ会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」（わが街の小劇場）
■スポーツ
▼空手１シリーズＡ沖縄大会（県立武道館）
■講演・研修
▼宮城まちまーいツアー（午前１０時、南風原町宮城公民館）
▼ＡＩ美芸研シンポジウム「未来のＡＩ」（午後２時、ＯＩＳＴ）
▼慢性腎臓病を知る県民講座（午後２時、うるま市健康福祉センターうるみん）
■アート・展覧会
▼おきなわ むかしむかし（県立埋蔵文化財センター）
▼伝統工藝と工藝作家（那覇市立壺屋焼物博物館）
▼沖縄新象展（那覇市民ギャラリー）
▼鈴木理恵子写真展（ｔｏｍａｒｉ）
▼琉球びんがた組合展（てんぶす那覇ギャラリー）
▼ポストカードアート展（花ギャラリーＴＯＭＯＥ）