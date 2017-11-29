　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

タイムスビルでは３０日、「第４０回沖縄県工芸公募展」と「ＲＹＵＢＩ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＴＡＧＥ　２０１７」が開催されます。
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タイムスビルでは３０日、「第４０回沖縄県工芸公募展」と「ＲＹＵＢＩ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＴＡＧＥ　２０１７」が開催されます。

■演劇・舞台

　▼創作民話劇「鬼慶良間」（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）

■アート・展覧会

　▼埋文コレクション「カムィヤキ」（県立埋蔵文化財センター）

　▼恩納村文化展（同村博物館、～１２月３日）

　▼あじ彩の会（那覇市民ギャラリー、～１２月３日）

　▼小林美子・花・水彩画展（名護博物館ギャラリー、～１２月３日）

　▼クリスチャン・ラッセン展（イオンモール沖縄ライカムイオンホール、～１２月４日）

　▼砂川泰彦彫刻展（浦添市美術館、～１２月７日）

　▼切る（沖縄市立郷土博物館、～１２月２４日）

　▼人工知能美学芸術展（ＯＩＳＴ、～１月８日）

　▼海の沖縄　開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）

■タイムスのイベント

　▼第１０３回沖縄写真連盟展名護展（午前１０時～午後６時、名護市民会館ギャラリー、～１２月３日）入場無料

　▼第４０回沖縄県工芸公募展（午前１１時～午後６時、タイムスギャラリー、～１２月３日）入場無料

　▼「ＲＹＵＢＩ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＴＡＧＥ　２０１７」（開場午後６時・開演午後６時半・終演午後８時、タイムスホール）入場料・一般１０００円、高校生以下無料（学生証が必要）※席に限りあり　