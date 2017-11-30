※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

拡大する 沖縄写真連盟展 日本トランスオーシャン航空賞／情愛 具志堅興清

■催し物

ヒマワリ畑の迷路をみんなでつくろう・ヒマワリの種植え付け式（午前１０時、県平和祈念公園）▼中部広域年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）

■伝統芸能

あけもどろ総合文化祭（午後６時、パレット市民劇場）▼歌舞劇「かりゆし・かりゆし～恋するシーサー～」（午後７時、国立劇場おきなわ小劇場）

■演劇・舞台

野外劇団楽市楽座「小さなオバケたちの森」（午後７時、にぎわい広場）

■講演・研修

世界の絵本読み聞かせ 南米＆ハワイ（午前１０時半、金武町立図書館）

■アート・展覧会

宜野座村文化祭（同村文化センターがらまんホール、～２日）▼イチハナリアートプロジェクト＋３（伊計島、～３日）▼新垣一也写真展「すがたえ」（言事堂、～３日）▼茜陶房（ＧＡＲＢ ＤＯＭＩＮＧＯ、～３日）▼首里カメラ散歩写真展（那覇市民ギャラリー、～３日）▼未来の科学の夢絵画展（県立博物館・美術館、～３日）▼儀間朝龍ＰＯＰ ＣＯＬＬＡＧＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ（旧若松薬品ビル、～３日）▼ＣＡＦＥ ＵＮＩＺＯＮ的台湾博覧會（カフェユニゾン、～４日）▼ポール・ロリマー＆キャサリン・ロリマー親子展（リウボウ美術サロン、～４日）▼障がい者週間ミニ展示会（イオンモール沖縄ライカム、～４日）▼織物作家・屋良朝靖個展「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２Ｆ、～８日）▼県芸術文化祭写真選抜展（山と水の生活博物館、～１０日）▼企画展「那覇の遺跡展」（那覇市立壺屋焼物博物館、～１７日）▼Ｔｏｎｔｔｕの村のクリスマス（ホッコリエ、～２５日）▼エプロンのある年末展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）

■タイムスビル催し物

【２階ギャラリー】「第４０回沖縄県工芸公募展」午前１０時～午後６時 入場無料（～３日まで）

■タイムスの催し

第１０３回沖縄写真連盟展名護展 午前１０時～午後６時 名護市民会館ギャラリー 入場無料（３日まで）