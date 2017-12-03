※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）▼ひかりの散歩道（東南植物楽園、～２月１８日）▼琉球ランタンフェスティバル（むら咲むら、～２月２５日）▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）
■演劇・舞台
野外劇団楽市楽座「小さなオバケたちの森」（午後７時、にぎわい広場）▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」（午後８時、わが街の小劇場）
■講演・研修
ＤＶ防止パネル展（宜野湾市民図書館）
■アート・展覧会
ポール・ロリマー＆キャサリン・ロリマー親子展（リウボウ美術サロン）▼障害者週間ミニ展示会（イオンモール沖縄ライカム）▼全日本写真展（護佐丸歴史資料図書館）▼沖縄ねんりんぴっく美術展（県立博物館・美術館、～８日）▼具志弘樹作品展（料理と酒の店・毬、～９日）▼戦世と沖縄芝居（県平和祈念資料館、～１０日）▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館、～１７日）▼メディア芸術祭石垣島展（石垣市民会館、～１７日）▼深海展（美ら海水族館、～１月８日）▼田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）